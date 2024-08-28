和泰車今年上半年獲利狀況，和泰車今年第二季獲利58.71億元，年減16.67%；單季基本每股盈餘10.54元，連續兩季賺一個股本，惟低於去年同期的12.65元、今年第一季的10.56元。上半年獲利117.56億元，年減2.92%；基本每股盈餘略降至21.10元。和泰車說明，公司前二季收入年比成長，主係去年同期有缺車影響，基期較低，而今年上半年車輛供給穩定，銷售台數增加；不過大陸經銷據點因大陸市場景氣及新能源車競爭影響，獲利較去年同期下滑，且和泰產險因0403花蓮地震、7月颱風等天災賠款影響獲利。

和泰車提到，第二季毛利率同樣受到大陸車市狀況險峻，而毛利國內方面跟去年同期沒有異常情況。

和泰車維持今年車市銷量為預估為45萬台，正面因素包含政府持續推動汰舊換新政策，內需消費市場穩定成長，各車廠生產供應回穩；負面因素則有全球地緣政治風險，各國央行貨幣政策走向未明，且受疫情影響的缺車訂單已消化。和泰車進一步說明，去年缺車狀況，今年回歸正常，加上央行降息等因素，維持今年車市銷售量預期，顯示汽車市場穩健。

和泰車集團挑戰年度販賣目標合計17萬台，市占率37.8%，其中TOYOTA為13.65萬台、Lexus為2.65萬台、HINO為7千台。前7月和泰車登錄實績，TOYOTA為7萬3128台，年增0.4%；LEXUS為184.78元台，年減9.6%。TOYOTA將在今年第四季GR YARIS小改款，帶動年底話題 。

和泰車表示，今年7月與目標值接近，觀察業界大小月狀況，不過下半年新車發酵，可望持續墊高占有率，下半年占有率估再追上，而留意今年度上述目標數，預估會非常接近，後續因素也將密切持續掌握，故現階段尚未調整年初所訂定銷售目標。