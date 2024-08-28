前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄500萬元，護航9.12公頃的林口工五擴大自辦市地重劃案，桃園地檢署偵結，依貪污罪嫌起訴並具體求刑12年，隨後桃園地方法院裁定鄭文燦2800萬元交保。前中廣董事長趙少康表示，鄭文燦案為什麼會洩漏監聽，還有七年前辦不下去背後是誰主導，檢調應該要查一下；且鄭在外界仍有許多傳聞，連他都有聽到，檢調都不知道嗎？會不會是對鄭文燦抓小放大？應該到青埔去問問看。

趙少康今（28日）受訪表示，鄭文燦一小時能湊到2800萬元的保釋金，表示調動現款的能力很強，這就看得出來鄭文燦的政商關係很好，所以金權政治常說「用錢滾權、用權賺錢」就是這樣的做法。

趙少康說，這個案子目前看來，若以外面對鄭文燦的傳說來講，這次只是「小案」，而且也沒搞成功，前面收了500萬元，後面又找到600多萬元政治獻金。但為什麼在過程中，廖男的兒子來送政治獻金時，鄭文燦會跟對方說：「你爸爸嘴巴很大」，還讓對方緊急換電話？鄭文燦怎麼會知道被檢調監聽電話？若鄭文燦連被監聽都知道，對於自己案情的進度當然也會知道，檢調應該要查一下到底怎麼洩漏監聽。

趙少康也說，難道鄭文燦只有這個案嗎？連他都聽到很多傳聞，檢調都沒聽到嗎？到青埔去問問看，青埔那麼多新建築，到底怎麼一回事？鄭文燦還有沒有其它資產或用人頭，應該去查查看。

趙少康指出，桃園地方法院很矛盾，曾稱檢方證據不足讓鄭文燦交保，卻不開搜索票讓檢方搜索證據，這次也是檢方動用緊急搜索權，才在鄭文燦家中搜到現金；而更大的矛盾是此案已經7年了，當時為何辦不下去？外傳當時的證據其實很確鑿了，是誰主導不辦下去，要不要查一下？不能這樣輕輕就放過了； 這次雖然辦了，但檢方有沒有抓小放大？