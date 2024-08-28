地球公民基金會2020年起向各縣市政府檢舉逾800件疑似農地違章工廠，其中6縣市共477件應被裁罰，整體裁罰率卻不到40％，而且地方政府沒有主動複查、連續裁罰，呼籲地方政府加速裁罰、落實複查，並公開查處進度、增加預算人力，解決問題。

地球公民基金會表示，2020年起向各縣市政府檢舉859件疑似農地違章工廠，扣除地方政府確認具「農業使用證明」或已向濟部產業發展署申請納管案件，需要被裁罰的案件共477件。

地球公民基金會專員吳沅諭指出，477件涵蓋屏東縣、台南市、高雄市、桃園市、彰化縣、台中市，整體裁罰率不到40％，其餘案件無法從回文或公開資料得知裁罰結果，恐沒有裁罰。此外，經致電地方政府，發現6縣市第1次開罰後，都沒有複查、連續裁罰。

地球公民基金會補充，台中裁罰率最高43％，其次依序為彰化40％、桃園39％、高雄30％、台南27％、屏東25％最低。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君則強調，從內政部國土管理署違章建築案件統計月報表可看出，彰化縣2023年編列350萬拆除預算，僅拆除29件違建，是6縣市拆除數量最少的縣市。彰化縣是農地違建大本營，尚有1萬餘件各類違建待排拆，縣政府拆除速度等於默許農地違建。

地球公民基金會呼籲，各地方政府「非都市土地聯合取締小組」應扮演協調監管角色，確認查處分工與查處進度，並協調府內的人力聘用預算，並申請中央補助，以補足查處人力，也應加快裁罰、遏止新增建，並建立「違規者自行拆除執行原則」，不讓全民買單拆除費用。