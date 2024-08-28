台東縣議員簡維國關心房屋稅新制。（摘自台東縣議會直播／蔡旻妤台東傳真）

財政部規畫今年7月1日起實施房屋稅差別稅率2.0方案，許多民眾仍一頭霧水，國民黨籍台東縣議員張國洲及民進黨籍黃治維、簡維國今天在議會臨時會質詢台東縣稅務局長李素琴。李素琴回應，初步統計全縣稅額應增加1400多萬，但涉及累進稅率及民眾遷戶問題，實際仍需開徵後才知道。

李素琴指出，此次中央母法及地方法修法，台東縣民目前持有單戶自住房屋的有1萬7000多戶，其中4000多戶未設戶籍，持有2到3戶房屋的，也有8000多戶未設戶籍，這些房屋如果在明年3月22日基準日前仍未設戶籍，將被課徵2.6％到4.8％的非自住稅率。

李素琴說明，這是打房政策，鼓勵空屋釋放出租或供營業使用，建議持有多房者將空屋出租。由於遷戶籍可能會影響到既有權益，例如身心障礙減免汽車牌照稅可能會失去「同戶籍」的必要條件，也有可能在房屋設戶籍卻無人居住的情況下，無法即時收到行政處分的公文書，以致重大權益逾期而受影響，民眾若要遷戶籍享自住稅率，必須考量清楚。待自治條例修正通過，即會啟動宣導，以信件通知民眾對尚未設戶籍的房屋，在明年3月22日前完成設籍。

台東縣議會今天通過台東縣房屋稅徵收自治條例修正草案，台東縣稅務局說明，房屋稅舊法是夫妻及未成年子女持有3戶以內房屋適用自用住宅稅率，此次中央母法及地方法修法，修正為夫妻及未成年子女在全國持有3戶以內自住房屋者，適用1.2％自住稅率，在全國僅單戶持有者1.0％自住稅率，「自住」條件是必須有夫妻或直系親屬設戶籍，否則適用2.6％到4.8％的非自住稅率。