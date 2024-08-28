由消防署所主辦的2024年第一屆「鳳凰盃」消防領域發明設計競賽，全國共計116件作品投稿參賽，最終15件作品得獎，金門縣消防局以「金消e站通」及「人車無線定位，指揮運籌帷幄」2件作品脫穎而出，榮獲消防產品設計獎產品組優秀獎，獲獎數為全國非六都縣市第一。局長呂英華特別請2組得獎人員於該局主管會議中分享作品設計理念及成果，期勉各單位見賢思齊，持續精進、優化消防工作。

金門縣消防局說明，「人車無線定位，指揮運籌帷幄」為搶救訓練科科長陳金城於2017年就任大隊長時，深知大面積災害搶救，人員及車輛所在位置資訊，攸關正確的派遣作為及搶救的成敗。適逢2018年消防署實施119勤務指揮派遣系統功能2年中程計畫，建置各縣消防局車輛管理系統及車裝台，但限於經費，並非各縣市所有消防車均有配足，因此災害搶救僅能顯示有裝設備之車輛位置，其他車輛不得而知。

陳金城從而思考有無其他系統可強化此功能性需求，經反復思考後，著手從現有無線電系統，另行延伸開發無線電定位平台系統，最終達到無線電車裝台可定位外，人員手持無線電亦能有定位的效能，經以PDCA規畫、執行、查核、行動4 個步驟進行檢視，完善了災害現場車輛、人員定位及其他需求功能，提升現場指揮官即時知悉所有人、車所在位置，不僅強化了指揮派遣的效益，也同時提昇了救災人員安全及搶救效益。

而「金消e站通」則為金寧分隊隊員洪嘉壕、第一大隊副大隊長戴紹恩及秘書陳叄奇共同建置，緣由為洪嘉壕對於資通訊設備十分感興趣，且金門地區的google地圖更新始終是比其他縣市慢了好幾拍，導致新進同仁無法迅速瞭解金門地理及區域，愛護同仁的他於是自掏腰包購置了伺服器，並通過自學運用了line的功能開發了line bot「金消e站通」，並介接內政部的開源圖籍資料，疊圖至google map上，使用座標進行定位，解決了更新緩慢的問題，同仁能找到最新的門牌號碼，也可以使用google的導航功能，而後更是新增了查找消防栓的功能，藉由導入各消防栓的座標、流量及型態等資訊，近四百支的消防栓便一覽無遺的展示在「金消e站通」地圖中，火災時便可迅速調出資訊，以最快的速度補給水源，洪嘉壕也表示，近期仍陸續新增各項功能，期望能為自己的家鄉做出貢獻。

局長呂英華感謝參賽同仁的努力，期許同仁持續保持寬闊的心態，接納新技術，搭上日新月異的科技浪潮，該局近年來已導入許多科技配備，包含救護用的電動擔架、十二導程心電圖，搶救方面的山域搜救APP、無人機及未來預計購置的消防機器人等，所謂百尺竿頭更進一步，在良好的基礎上，發展更新、更好用的消防模式，面對日益複雜的災害，以保衛縣民的生命財產。