國家住宅及都市更新中心28日舉辦桃園市龜山區「樂善安居」社會住宅動土典禮，提供790戶住宅單元，預計於2028年竣工。總工程經費約44億1370萬元，由中央全額投資興建，也是為中央於桃園市動土的第6案社會住宅。

住都中心表示，「樂善安居」位於龜山區文南路，鄰近中華郵政物流中心、樂善科技園區、華亞科技園區、文青國民中小學，開車5分鐘就可抵達機場捷運站A7體育大學站，10分鐘可上國道一號林口交流道，交通相當便利。

住都中心提到，「樂善安居」基地面積達1公頃，建築規模為地上14層、地下3層，低樓層設置托嬰中心、店鋪等商業設施，留設綠帶與戶外開放空間，服務在地鄰里居民，提供優質居住與友善照護的宜居環境。

住都中心說，國家住都中心積極推動桃園社宅興辦，目前已於桃園推動13處社宅決標，達4113戶；含「樂善安居」社宅，共有6處基地，共2,093戶正在興建中。國家住都中心持續加速打造優質社會住宅，也規劃社福設施照顧民眾。

內政部長劉世芳28日出席動土典禮表示，「樂善安居」是在龜山地區最大的社會住宅，希望龜山地區有這處社會住宅，對於年輕人未來前來這裡求職求學就業安居，都有示範效果，都能發揮居住正義的定錨效果。

劉世芳呼籲桃園市若有更多國公有土地，可以釋放出來，讓國家住都中心在社會住宅的新建數目能更多，因桃園市的社會住宅在六都中，是第5名，未來人口愈來愈多的桃園市，會新建愈來愈多的社會住宅，希望樂善安居如期如質的完工，可以提供年輕人好的居住品質。

另劉世芳也說，今年年底前，政府直接新建的社會住宅會達12萬戶，其中包括新建中與規畫中的，未來7年，要達到25萬戶的目標，大部分集中在六都之外，包括金門、馬祖、澎湖等離島都會新建。