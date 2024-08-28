今年第10號颱風「珊珊」直撲日本，日本氣象廳下午對九州鹿兒島縣發布強風巨浪「特別警報」，警告珊珊將帶來「數十年一遇」大規模災害，狂風甚至可能吹垮房舍，另外也將出現巨浪及洪患，日本專家更稱是「史上最強之一」的颱風，目前鹿兒島部分城鎮已出現創紀錄大雨，當局已下令撤離九州超過60萬人，日本航空及全日空也取消近300架航班。

日本NHK報導，日本氣象廳當地時間今（28）日下午1時向奄美地區除外的鹿兒島縣發布強風巨浪「特別警報」，強調是颱風警報5級別中的最高第5級，預期將帶來「數十年一次」的大規模災害，包括能摧毀房屋的狂風、巨浪，也可能釀成大規模洪災。

氣象廳通常在颱風中心大氣壓力為930百帕斯卡以下，或最大風速達50公尺以上時發布「颱風特別警報」，部分日本專家稱珊珊可能是「史上最強之一」的颱風。

第10號颱風「珊珊」直撲日本，日本氣象廳28日發布「特別警報」。

截至當地時間下午4時（台灣時間下午3時），珊珊中心位置位在鹿兒島縣屋久島西南偏西40公里處的海面上，並緩慢向北移動，颱風中心附近最大風速為每秒50公尺，最大瞬時風速為每秒70公尺。

氣象廳警告，珊珊29日接近九州時仍會維持較強強度，並且可能登陸。

氣象廳也警告九州南部及奄美地區可能出現破紀錄暴雨，未來可能對鹿兒島縣及宮崎縣發布特別暴雨警報，另外預計日本東部、西部也將降下大雨；截至29日，預期鹿兒島縣、宮崎縣、九州北部、部分四國地區將出現線狀雨帶，預估九州南部累積雨量達600毫米，九州北部及四國地區達300毫米，奄美和東海地區達250毫米，近畿地區150毫米。

目前鹿兒島屋久島北部城鎮附近已降下創紀錄大雨，降雨量達120毫米。

日本政府已對鹿兒島市逾23萬人、宮崎市逾40萬人發布避難命令。

另據讀賣新聞報導，由於珊珊迫近，日本航空（JAL）已取消28、29日172個從九州出發的國內航班及6個國際航班，全日空航空（ANA）也將取消28日至30日間共112個國內航班。