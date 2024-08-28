新威國小創校於日治時期大正10年，擁有百年悠久校史，是六龜區唯一的客語生活學校，扮演著客家文化傳承的重要角色。（林雅惠攝）

8月30日國小開學日在即，高雄市百年老校六龜新威國小今年破天荒小一新生掛零，代理校長陳怡婷說，原本一名住茂林區家長想把孩子送到新威國小就讀，但考量一人就讀無法學習同儕相處，於是轉往他校就讀，未來學校會強化客家教學特色，讓家長願意將孩子送到新威國小就讀。

此外，桃源區寶山國小、內門區木柵國小今年開學日各僅有1名新生；燕巢區深水國小，六龜區荖濃國小各2名新生，4校校長均表示，新生人數雖少，學校仍會舉辦迎新活動，歡迎他們到校就讀。

新威國小代理校長陳怡婷說，2024年校方也與高科大義築團隊合作，為六龜區唯一的客庄學校建造了客家大灶，重現老一輩在灶頭煮食的景象，也為新威國小又增添了一處打卡熱點。（林雅惠攝）

新威國小創校於日治時期大正10年，即1921年，擁有百年悠久校史，因位於客家聚落，校園內一半以上學生都是客籍子弟，受大環境影響，加上當地青壯年人口流失，入學新生一年比一年少，2年前1至6年級學生已不到40人，8月30日開學，新威只剩5班級，全校共29名學生。

代理校長陳怡婷表示，學校在招生部分非常用心，也積極拜訪家長詢問小孩就讀意願，今年原本可望有2名小一新生，其中一名原在美濃工作的家長，將小孩送到美濃國小就讀，因考慮接送方便，決定讓這名新生跟隨哥哥一起就讀美濃國小。

陳怡婷指出，另有一名認同新威國小教學的茂林區家長，原本選擇要讓小孩就讀新威國小，不過後來考量孩子在班上只有獨自一名學生，無法學習同儕互動關係，最後決定將小孩送到高樹國小就讀。

陳怡婷表示，新威國小是六龜區唯一的客語生活學校，扮演著客家文化傳承的重要角色，學校訂定的課程不僅吸納在地客家文化，亦將生活閱讀結合其中，如一樓的「漂書閣」來自改造於樓梯底下的掃具堆置，榮獲2016年「校園就是一本書」特優的獎勵。

另第17屆傑出校友鍾富藏傑出及第25屆傑出校友廖燿堂，分別於2005年與2020年前後捐贈學校「鍾恭良紀念圖書館」，鼓勵學弟學妹勤於閱讀、回饋母校善舉，傳為鄉里佳話。

陳怡婷說，2024年校方也與高科大義築團隊合作，為六龜區唯一的客庄學校建造了客家大灶，重現老一輩在灶頭煮食的景象，也為新威國小又增添了一處打卡熱點，未來，學校將著重客家特色教學，希望吸引在地學子就讀，為客家文化傳承下去。