翻攝爆料公社

台中逢甲商圈附近，近日出現一名衛生棉大盜，跑進夾娃娃機店內，用鑰匙打開商品櫃，大辣辣的將商品撥進出貨口，然後再慢慢的撿起來裝袋，最後騎乘一輛無牌的電動機車離去，該名衛生棉大盜，手法相當熟練，而物品遭竊的台主將監視器畫面PO在網路上，提醒大家要多加注意。

這名遭偷竊衛生棉的台主，將監視器畫面PO在網路《爆料公社》，根據畫面來看，這名衛生棉大盜，從背後看身形疑似是女性，到達機台前拿出隨身攜帶的鑰匙，直接打開櫥櫃後，伸手假裝台主補貨，其實是將衛生棉商品推到出貨口，然後趁店內沒人時，才假裝是夾客出貨，蹲下慢慢的將商品裝袋，然後不疾不徐慢慢走出去騎車離開，為何他會如此大膽的偷竊行為，因為電動機車上沒有車牌，實在有夠誇張。

而這名台主PO網時用諷刺的口吻發文表示：「其實拿走就好了，幹嘛還推進去洞口在偷？？這樣就不算偷竊嗎？而且也不需要戴安全帽，警察根本懶得理這種小事」，台主PO文的感覺讓人覺得就算報警也抓不到人，所以相當無奈。

而網友看到這兩段監視器後，紛紛留言表示：「這個衛生棉還蠻多人喜歡的」、「這個量，半年不用愁了」、「無牌機車，難怪囂張」、「感覺是個女的」、「看這手法保證不是第一次」、「居然有鑰匙，可能也是台主」、「逢甲很多人ㄝ，真大膽」、「快報警吧！」。