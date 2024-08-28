根據私人金融和投資諮詢公司The Motley Fool出具的最新報告，輝達的成長率讓人讚嘆，並在GPU領域掌控令人難以置信的主導地位，因此成為這波AI投資熱潮的核心，但隨著競爭對手也推出AI晶片，以及一些大客戶開始自行設計開發AI晶片來訓練自家軟體模型，輝達的主導優勢將開始出現挑戰。

因此該投資諮詢公司點名另一家半導體公司可能是投資AI更好的選擇，那就是台積電（2330）。報告指出，無論談論的是哪一家AI公司，它都可能是台積電的客戶，因為台積電是全球最大的晶片代工廠。

根據Counterpoint日前發布的最新調查報告，在2024年第二季，台積電在全球晶圓代工產業的市佔率高達62%，遙遙領先排名第二的三星電子（市佔率13%）。

AI晶片整體需求龐大，無論輝達將繼續守住其主導地位，還是終將把王位拱手讓人，台積電都會是這一波科技革命的受益者。

就成長前景來看，台積電高層預估未來五年，AI處理器需求將以50%的年複合增長率（CAGR）成長，到2028年將佔公司營收超過20%。就長遠來看，台積電管理層預期其營收CAGR介於15%～20%，從所有標準來看，這都是一個極好的成長力道。但這與輝達提出的展望相比遜色許多，那為什麼台積電是比輝達更好的AI投資呢？該報告指出，這一切都與「穩定性」有關。

分析指出，輝達和台積電都是周期型企業，但輝達在一個周期內的波動卻遠大於台積電。就顯示兩家公司營收和每股盈餘從歷史高點回落幅度的圖表來看，輝達的跌幅都遠大於台積電，這表示輝達在周期底部時營收和獲利的衰退力道要大得多。這可能與台積電的產品廣度有關，其提供的晶片代工服務遠不止於GPU。因此，如果投資人對輝達的後勢表現感到有些擔心，那麼台積電就是一個很好的替代品，一樣能搭上帶動輝達股價飆漲的這班順風車。