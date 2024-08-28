日本人氣新生代7人男團BE：FIRST於2021年正式出道，他們從日本頂流Rapper SKY-HI所成立的經紀公司BMSG舉辦之男團選拔賽《THE FIRST》中脫穎而出，出道僅2年便以極快的速度達成諸多耀眼成就，2023年年底至今年春天舉行的日本全國巡迴演出「BE：FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”」以及今年的巨蛋巡迴演出「BE：FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream – Masterplan”」共動員40萬人以上到場支持，高水準的實力展現吸引了眾多粉絲關注。

專輯中除了收錄「安耐曬國際活動曲」的〈Smile Again〉、橫掃日本各音樂排行榜共獲得116冠的〈Mainstream〉、壓倒性的舞台張力帶來無數話題的〈Masterplan〉外，還收錄了與韓國男團ATEEZ的合作曲〈Hush-Hush〉，此曲在一推出後話題便蜂擁而至，除了空降「Billboard JAPAN綜合歌曲榜JAPAN Hot 100」週榜第一外，同樣橫掃日本音樂榜單總共獲得了185個冠軍。而此次專輯主打曲〈Blissful〉的MV特別遠赴紐約拍攝，將MV背景設定為紐約的街頭文化，成員們各自展示了自己的愛好和特長，並藉此確認彼此的友誼同時展望未來，是一首讚頌他們過往人生的歌曲。

BE：FIRST過去一直以較為硬核的音樂風格為世人帶來衝擊，但這次決定改變風格，在歌曲中可以充分感受到2010年代中期的嘻哈風。成員們唱出了一路走來既艱苦又充滿挑戰的心路歷程，但正因有過往種種，現在才得以與一路同甘共苦的夥伴們共同慶祝成功。在當前社會中，隨著社交媒體的發展和分裂社群的加劇，人們時常互相蔑視、貶低、甚至踐踏彼此，這些行為正逐漸成為常態。而在這樣的環境下，他們選擇不與他人比較，而是選擇互相提升、彼此認可，MV對他們來說意義非凡。

目前尚未來台的BE：FIRST為了此次專輯特別向台灣BESTY（官方粉絲名）打招呼，詳盡介紹了此次專輯《2：BE》的必聽之處。於公於私都尚未來台的團員們除了很希望未來有機會來台外，出身於名古屋SHUNTO竟特別解釋起了名古屋名產「台灣拉麵」是向台灣借名，讓名古屋的「台灣拉麵」成為遠近馳名的名產，也趁這個機會表達了感謝之情。最後也期盼能夠在更近的地方將音樂傳達給台灣歌迷。