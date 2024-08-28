香港前藝人邱淑貞，過往美麗又性感的形象深植人心，但她1999年結婚後便息影，鮮少公開露面。近日，中日混血女星上山詩鈉分享慶60歲生日的照片，不只罕公開邱淑貞的近照，連梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、王菲愛女竇靖童等人都現身，含金量超高。

上山詩鈉25日歡慶60歲生日，人緣好的她，邀請演藝圈明星好友齊聚一堂，包括古天樂、竇靖童、梁朝偉、劉嘉玲、葉童、張國榮舊愛唐鶴德等人都出席，現場星光熠熠。驚喜的是，已息影25年的性感女神邱淑貞，帶著老公沈嘉偉、次女沈月參加派對。

上山詩鈉與劉嘉玲、梁朝偉和竇靖童合照。（圖／IG@annaboop）

古天樂、唐鶴德現身上山詩鈉的慶生派對。（圖／IG@annaboop）

照片中，邱淑貞將頭髮優雅地盤起，皮膚白皙、氣色紅潤，還散發健康的光澤，且沒有歲月留下的痕跡，膚質好到不像56歲。至於衣服，邱淑貞身穿黑色服飾，正面挖空，露出胸口肌膚，優雅又不失性感。

葉童、邱淑貞夫妻和女兒現身上山詩鈉的慶生派對。（圖／IG@annaboop）

邱淑貞是昔日性感女神。（圖／中時資料照）

其實上月巴黎奧運期間，邱淑貞的長女沈月，就在IG分享與爸媽的近照，邱淑貞保養得宜、外型出眾，凍齡的模樣瞬間引起網友們的熱烈討論。