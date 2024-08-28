香港前藝人邱淑貞，過往美麗又性感的形象深植人心，但她1999年結婚後便息影，鮮少公開露面。近日，中日混血女星上山詩鈉分享慶60歲生日的照片，不只罕公開邱淑貞的近照，連梁朝偉、劉嘉玲、古天樂、王菲愛女竇靖童等人都現身，含金量超高。
上山詩鈉25日歡慶60歲生日，人緣好的她，邀請演藝圈明星好友齊聚一堂，包括古天樂、竇靖童、梁朝偉、劉嘉玲、葉童、張國榮舊愛唐鶴德等人都出席，現場星光熠熠。驚喜的是，已息影25年的性感女神邱淑貞，帶著老公沈嘉偉、次女沈月參加派對。
照片中，邱淑貞將頭髮優雅地盤起，皮膚白皙、氣色紅潤，還散發健康的光澤，且沒有歲月留下的痕跡，膚質好到不像56歲。至於衣服，邱淑貞身穿黑色服飾，正面挖空，露出胸口肌膚，優雅又不失性感。
其實上月巴黎奧運期間，邱淑貞的長女沈月，就在IG分享與爸媽的近照，邱淑貞保養得宜、外型出眾，凍齡的模樣瞬間引起網友們的熱烈討論。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。