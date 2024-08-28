民眾黨主席柯文哲近期爭議連環爆，除了假帳、京華城等三大案，他近日又被爆拿選舉補助款購買個人辦公室，遭到外界非議，而資深柯粉、民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉直言，此事讓她非常難過、「應該是我對他的最後一根稻草」，不管做好的、壞的事，他通通要自己承受。

朱蕙蓉今（28）日在政論節目《狠狠抖內幕》首先秀出自己編號004的黨證，並稱自己可說既是柯文哲的朋友，也是支持者，對於近期備受爭議的「拿補助款買房」一事、節目主持人王乃伃稱此事對柯最傷，她點頭表示同意。

朱蕙蓉直言，雖然認為這件事不是柯文哲自己決定，但仍感到非常失望，自己在本月24日還有跟柯聊天，柯當時並沒有提到房子的事，「這件事應該是我對他的最後一根稻草，我其實非常的傷心」。她強調，柯文哲確實有權自行支配補助款，但對於柯在這麼快的時間內買房，自己還是難以接受，並希望柯把事情講清楚。

最後，朱蕙蓉坦言，對柯文哲買房一事難以接受，但若是從朋友的角度、立場來看，柯「就是朋友」，這個朋友不管做好的、壞的事，通通要自己承受。