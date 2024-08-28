台中市衛生局局長曾梓展偕食安處人員前往校園團膳業者進行稽查。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

全國中小學即將在8月30日開學，台中市食安處為確保校園午餐的衛生品質，搶在開學前夕公布今年（2024年）餐盒食品工廠、午餐菜餚及加工品抽驗結果，抽驗校園午餐260件成品及144件加工品，仍有1件「筍干」檢驗出漂白劑（二氧化硫）超標，已移送供應廠商所在的嘉義縣衛生局裁處3萬元罰鍰。

今年以來食物中毒案頻傳，為確保校園午餐的衛生品質，台中市食安處從製備場所及食材品質進行雙重把關。在製備場所管理，除了每學期全面稽查20家校園午餐團膳工廠及135家學校自設廚房外，開學前也加強查核團膳工廠之環境設備清潔、食材品質、烹調及配送溫度控制等項目，查核結果全數符合規定。

餐盒及食材的衛生把關是確保校園午餐安全重要的環節，食安處採二階段抽驗，第一階段針對所有校園廚房及團膳工廠的午餐菜餚及加工品，全面抽驗微生物、食品添加物等項目；第二階段依過往抽驗結果，進行數據分析，按照風險等級，加大中市331所學校午餐成品抽驗力度。

食安處也公布今年1至8月稽查抽驗結果，共抽驗404件，其中其中於海線1國小午餐食材抽驗發現，「筍干」檢食品添加物超標已移送供應廠商所在的嘉義縣衛生局裁處3萬元。

台中市食安處長傅瓊慧強調，開學在即，食安處將再協同教育局及農業局進行校園午餐聯合稽查，持續不定期稽查及抽驗校園及餐盒食安，維護學童與市民健康權益。