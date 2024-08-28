交通部訂每年9月為「交通安全月」，今年主題為「人本交通、停讓文化」，宣導車輛慢看停、行人安全行，盼建立全台一同重視交通安全手法觀念與停讓文化。今年交通部推出「道安全台走 活動周周有」，也結合各縣市吉祥物特別創作LINE貼圖，還有「全民嘴交通」社群濾鏡活動等，多管齊下在9月宣傳交通安全觀念。

交通部表示，每年9月為交通安全月，盼透過中央部會、地方政府、民間企業組織響應參與，並透過密集傳達交通安全觀念，提醒用路人建立交通安全觀念並形成良好用路習慣。

為擴大交通安全月宣傳效益，交通部除特製口播稿，利用縣市村里長、垃圾車、市集廣播或公務電話進線語音等方式，增加聲音曝光與宣導，另今年強調「道安全台走 活動周周有」，規畫9月每周在北中南東區域辦理實體活動，藉以增加宣導廣度及深度。

交通部也與各縣市政府合作發行聯名吉祥物LINE貼圖，結合日常用語及交通知識，讓民眾於日常社交中傳遞交通安全觀念。再者，也規畫「全民嘴交通」社群濾鏡活動，以有趣及創意的社群挑戰方式，鼓勵全民參與響應，藉以提升及宣導停讓文化。

公路局長陳文瑞說，交安工作一年到頭都在推動，工程面部分，全台各地正進行行穿線退縮、增加庇護等、行人保護時相等，目前停人文化有進步，但仍有努力空間，要慢慢塑造這種文化，盼透過交通安全月，辦更多活動，為社會帶來正面影響。

陳彥伯表示，今年元旦起實施道路交通安全基本法，明定交通安全維護是需要中央到地方共同努力，今年10月起也要執行行人安全設施條例，規範許多有關行人安全、各級政府要共同遵守的事項，其中也包括標誌標線設置指引、道路設計規範、校園周邊改善等，引導社會朝向以行人為本的方向來努力，今年1至5月雖整體交通事故死亡人數較去年下降，但行人死亡增加，雖有努力但仍不足，呼籲各級政府、各單位都能加入交通安全行列。

交通部也期待透過交通安全月能更凝聚社會共識，今年有34家NGO、企業響應，方式包括線上宣傳、實體曝光、行動參與等，其中靖娟基金會辦理全家小黃帽零錢捐活動，邀請民眾到全家便利商店投入零錢，支持交通安全教育，成為守護兒童安全的一份子。

台北市交通文教基金會舉辦路口安全徵文活動及贊助捐贈路老師背心等；台灣美光自辦響應活動、員工交安教育訓練、機車健檢及講座，並全面推播訊息等；順益集團於國道服務區辦理汽車安檢活動；和潤企業贊助導護志工裝備汰換補充，相關響應企業陸續增加中。