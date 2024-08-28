《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）季後賽進入第2輪賽事，原先晉級季後賽的6支隊伍，其中2支隊伍－FOX（FearX）、KT（KT Rolster），在第1輪賽事中已遭到淘汰。剩下的4支隊伍，GEN.G、HLE（Hanwha Life Esports）、DK（Dplus KIA）、T1，將在本週進行接下來的賽事。本週四（8/29）將由HLE對上T1，比賽精彩可期，虎牙直播、Twitch、Youtube上都有直播，切勿錯過，分析如下：

8/29（四）16:00，T1戰隊 @ HLE戰隊，推薦：不讓分「HLE戰隊」勝

先說T1，例行賽以11勝7敗（勝率61%）、排名第4的戰績，晉級季後賽。本季T1的狀態不算理想，不僅對上GEN.G、HLE等頂尖隊伍是一勝難求，即便對手是LCK的中堅隊伍，T1也未能取得全勝的戰績。對一支奪得4次世界大賽冠軍的隊伍來說，例行賽的成績，仍有進步的空間。進入季後賽，第1輪賽事，T1遭遇KT，從比賽內容來看，T1隊長Faker的狀態依舊不佳，所幸隊友給力，上路Zeus全場Carry，決勝局選用英雄「汎」（Vayne）完美表現，讓對手上路PerfectT毫無招架之力。該場比賽，T1以3：1的比數擊敗KT，Zeus全場（4局）打出14／6／13（擊殺數／死亡數／助攻數）KDA值4.5，全隊表現最好。隊伍數據方面，T1例行賽的戰損比（Kill to Death ratio）1.21，平均每局12.9個擊殺數、10.7個死亡數，在聯賽10支隊伍中，排名第４；季後賽的首場比賽，T1的戰損比為1.00，擊殺數與死亡數都是9.3。

再說HLE，例行賽以14勝4敗（勝率78%）、排名第2的戰績，直接晉級季後賽的第2輪賽事。延續上個賽季的狀態，HLE本季表現依舊出色，打野選手「小花生」Peanut多次精彩的表現，不僅幫助隊伍拿下勝利，也讓自己在POG（Player of the Game，指單場比賽表現最佳選手）積分榜上，拿下第4名的好成績。值得一提的，POG積分榜上，Peanut後面排的就是隊友－輔助Delight和上路Doran，這也說明HLE是支選手人人都能Carry的隊伍。數據方面，HLE例行賽的戰損比1.45，平均每局13.8個擊殺數、9.5個死亡數，排名第2，僅次於GEN.G。

本場比賽，無論是從兩隊在例行賽的隊伍數據，或是T1在季後賽首場的表現來看，HLE都優於T1，贏面較大，看好HLE能拿下勝利，推薦可買不讓分HLE勝。