針對即將到來的9月3日軍人節，國防部規畫系列活動，並於今日召開記者會說明。政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將說，本次以「榮耀傳承」為主軸，策辦系列活動包含「表揚大會」、「全力出擊職棒主題賽」、「慶祝軍人節暨823戰役勝利音樂會」、「台北101敬軍活動」、「能戰嘉年華」、「九三愛93活動」、「軍事風主題公車亭」、「全民國防教育有獎徵答」及「企業敬軍活動」。

國防部今表示，8月30日上午9點，舉行「軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，由賴清德總統親自頒發國軍楷模、模範團體主官、全民國防教育傑出貢獻（個人、團體）獎、敬軍模範及後備輔導幹部楷模等6類、184個獎項。

另外，國防部也再度與乖乖合作，推出「軍民同心」九三軍人節限定版乖乖，民眾可於家樂福、國軍福利站購入。而深受官兵喜愛的「全力出擊職棒主題賽」，今年與所有球團合作，自7月27日起至9月6日止，辦理8場次球賽，並首次前進台北大巨蛋球場。

國防部並與北市政府及台北101合作，於8月31日下午2點到晚上9點，在台北市水舞廣場，舉辦「能戰嘉年華」活動，結合三立「能戰！全民新視界」開播記者會及具軍種特色體驗攤位、飛機模型、憲兵重型機車、心戰大隊現場繪製Q版軍事風畫像等15個攤位，並特別邀請乖乖公司出動「巨型扭蛋機」共襄盛舉。

台北101也將在31日及9月3日辦理敬軍點燈，表達對三軍官兵戮力戰訓辛勞的感謝，並於9月份提供國軍官兵優惠，只要線上預約，可攜帶2位直系眷屬免費至89樓觀景台參觀。

除此之外，今年國防部也與台北市政府公共運輸處合作，在國防部周邊地區（忠烈祠站至捷運大直站）裝設9處，全國第一個「軍事風主題公車亭」，以「大直好鄰居」為主題，配合各公車站停靠點，設計海報文宣布置，藉此傳達國軍無時無刻守護民眾、守護家園的信念。

樓偉傑強調，今年持續「九三愛93」公益活動，國軍不僅僅是保衛國家的戰士，亦能化身成為與病童們對抗病魔的靠山。不論是三軍偶頭表演、客製電繪人物畫及造型氣球贈與等方式，希望一次次的加油打氣，轉化成為病童及家屬對抗病灶的勇氣，並期待拋磚引玉，傳遞愛的種子。

在企業敬軍方面，福利總處處長蔡尚武上校表示，自8月起，計有義大遊樂世界、萊爾富、老爺酒店及阿瘦皮鞋等169家企業，8千餘間門市共同響應，推出多元的實質優惠方案，展現「榮耀軍裝、軍民一家」之精神。

國防部進一步表示，今年除持續辦理「全民國防教育有獎徵答」（8月29日起至9月29日止），以增進全民國防知識及防衛國家意識外，另由軍聞社籌劃拍攝「有我在，你安心」及「安心的聲音」等2部軍人節形象影片，分別於今（28）日及9月3日公布，傳達軍人節只有一天，但國軍保家衛國是365天，有國軍在，讓國人安心度過每一天。