針對新青安違規，莊翠雲28日接受節目訪問時重申，新青安政策的目的就是針對沒有自有住宅者協助購屋自住房屋、減輕負擔，如果買了之後拿來出租，「這就不對了」，因為政府還有提供利息補貼，所以這部分一定會把補貼的利息追回來，貸款條件也會重新談；至於人頭戶「更不應該」，這些後續都會處理。

她強調，新青安已採取精進措施，做了一些限制，首先就是一生一次，不能賣了改天又來貸，因為政府資源是有限的，6月27日起即規定貸過的人就不能再貸，「防弊的措施要出來」；另一個則是新貸戶要簽切結書。

莊翠雲重申，新青安政策是正面的，但是不要被誤用和濫用，青年朋友更是要珍惜，不要去做別人的人頭，否則就可惜了。

莊翠雲說，青安貸款其實從99年就有了，協助青年朋友可以買房，財政部協調八大公庫行庫辦理，讓青年能貸到買第一間房子的錢，所以資格很簡單就是年滿18歲、本人和配偶名下沒有房子，原來的方案是最高800萬元、貸款期限最長30年，寬限期三年。

去年8月，因為政府對居住正義非常重視，除了社會住宅包租代管和租金補貼等措施，如果有心想買自己的房子，為了減輕年青人的負擔，就把貸款最高額度從800萬元提高到1,000萬元，最長可以貸40年、寬限期最長五年。

她表示，年輕人也知道，時間拉長，每個月攤還的錢就會少，但是當有餘裕的時候，可以提早還本金，很多人不會拉到40年，可能20年就還完了；寬限期也是，有多餘資金一樣可以提早還本金，讓要付的利息支出變少、負擔可以更減輕。

所以，莊翠雲強調，新青安的出發點，就是讓想買到房子的年輕人在初期的時候，負擔可以減輕一點。財政部也觀察實施以來，對象確實也以青壯年為主，40歲以下占了7成3，49歲以上合計更占9成，可見還是嘉惠到青壯族。

財政部也統計透過新青安購屋的房價，都不是屬於高價房，因為要符合財務負擔能力，銀行在貸款時也會看收入狀況，所以多數還是1,500萬元價位以下的房子；1,000萬元以下的更占了4成。