韓劇《于氏王后》找來池昌旭、全鐘瑞、李洙赫、金武烈、鄭柔美主演，昨（27日）在首爾舉辦記者會，首次演出古裝劇，她分享接演契機，「我父親罹患小腦萎縮症，去年2月過世，他過世前曾讀過劇本，之後就一直鼓勵我演出這部戲，我很自豪有聽他的忠告，他會引以為傲。」而日前曾被指控是霸凌加害者，全鐘瑞也首度回應：「傳聞毫無根據，如果霸凌是事實，我無法堂堂正正站在這裡，但我仍很抱歉捲入這個糾紛。」

全鐘瑞2018年參與名導李滄東執導的《燃燒烈愛》初試啼聲，便入圍包含坎城影展等國內外多項大獎，在年僅26歲時以《聲命線索》奪得百想影后，此後演紅影集《紙房子：韓國篇》的「東京」一角，在前作中善於耍槍的她，首次挑戰史劇《于氏王后》，預告中看到她不但拿刀揮舞，還有不少射箭戲碼，善於使用武器的帥勁堪稱新生代動作女星。此外，在劇中飾演「王后」的她連嫁池昌旭、李洙赫2位男神，讓觀眾羨慕不已。

全鐘瑞飾演的王后將為生存展開絕地反擊。（Hami Video提供）

鄭柔美在《于氏王后》中有過激半裸的演出，她在記者會上坦言是大膽突破，她說：「我在演出時覺得壓力很大，但這是劇情中非常必要的安排，和製作團隊討論過很多次後，決定願意挑戰豁出去。」李洙赫因外型俊美，過去常扮演吸血鬼、陰間使者等角色，他幽默說：「這一次我終於是人類了！」不過他也坦言，他在劇中的角色是個大反派，雖然是王子但不夠資格坐上王位，為了奪權會不擇手段。

池昌旭變身成為留著一臉落腮鬍的霸氣君王。（截自Hami Video）

官方也釋出一段4分37秒長的搶先看，看見中韓戰火一觸即發，在交戰前夕，飾演高句麗一國之君的池昌旭，蓄著大鬍，臉上還有傷疤，在戰前騎乘馬上對千軍萬馬信心喊話，場面肅殺，他一句「我們今日，一定要收復這塊土地再回到故鄉！」接著眼神丕變嘶聲吶喊：「兄弟們！你們要隨我而來嗎？」士兵們全都拔刀狂吼，打響了開戰前的氣勢，隨後兩軍交戰，池昌旭浴血奮戰以一擋百，就算殺到最後敵人求饒，仍沒有心軟朝對手刺去。

《于氏王后》描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，講述因橫掃戰場的君王高男武（池昌旭飾）意外死亡，高句麗宮內外立刻陷入混亂。于氏王后（全鐘瑞飾）來不及哀悼丈夫的死亡，就要解決面臨的廢位危機，高句麗宰相乙巴素（金武烈飾）、王后的姊姊于順（鄭柔美飾）、高句麗三王子高發岐（李洙赫飾）全都對王位虎視眈眈，權利鬥爭一觸即發。《于氏王后》將於8月30日在Hami Video獨家上線。