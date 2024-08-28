有「古裝女神」封號的劉詩詩，暌違6年以《一念關山》美人刺客角色回歸，劇中她主動向男主角劉宇寧求子情節，霸王硬上弓的心急模樣，有別以往角色形象的，劉詩詩解釋：「其實很簡單，就是為了完成皇后的遺願，這是任務跟使命。」但劉宇寧卻認為動機沒那麼簡單：「皇后臨終前交待任如意（劉詩詩角色名）要有一個自己的孩子，但又不能愛上別的男人。她是一個聰明機智的殺手，比較冷靜，對於這件事怎麼可能這麼單純。」

戲裡劉詩詩會因故事發展轉換不同身份，她會利用體態強弱來展現差異性，在扮演刺客時，她會特別挺直身形，轉換另一個白雀身份時，則會是一付示弱的姿態，「其實花了一個多月時間，不斷提醒自己去注意。身旁的同事看到我的柔弱狀態都覺得好笑，平常是不可能有這樣的面貌出現。」

劉詩詩（左）劇中心急求子的逗趣橋段，右為劉宇寧。（八大提供）

身高189公分的劉宇寧，首次和前輩劉詩詩合作，坦言有壓力，「因為自己算是半路出家，從歌手轉戰戲劇演出，怕演的不好拖累別人」。拍戲期間他感受到劉詩詩很會照顧別人、很溫暖，讓他有踏實感，「在敦煌開拍時，當地氣候炎熱，非常曝曬，有一次劉詩詩要去買東西，順道問我要幫忙帶什麼，我正好需要防曬用品，後來她還帶回三種不同的防曬用品」，心細程度讓劉宇寧感動難忘。

劉詩詩（右）與劉宇寧各自背負使命，並肩同行。。（八大提供）

新古裝劇《一念關山》劉詩詩扮演身手矯健的刺客，因被誣陷殺害皇后慘遭追殺，過程中躲進敵對陣營，意外結識從戰場歸來準備隱居的劉宇寧。由於兩人各自背負使命，於是達成合作並肩作戰，隨著劇情開展，兩人一路從相愛相殺到攜手相伴，並萌生對彼此的情感愛意。《一念關山》29日起，每週一至五晚間九點於八大戲劇台首播。