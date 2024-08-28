民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨上周發函台北市會計師公會，希望由公會派員協助第三方公正簽證，不過，台北市會計師公會表示，沒有人願意接案，而綠委建議民眾黨考慮請具有會計專長的國民黨主席朱立倫幫忙，國民黨發言人楊智伃回應稱，民進黨不必酸言酸語，就像國民黨不會問王定宇要不要教柯文哲如何管理房東與房客的關係。

柯文哲近日陷入政治獻金假帳爭議，而民眾黨打算找第三方公正單位來查核，不過，台北市會計師公會今日回函給民眾黨，皆無一人要承接民眾黨的案子。民進黨立委王定宇則點名，民眾黨可以慎重考慮國民黨前立委羅淑蕾、國民黨主席朱立倫，在查帳達成「藍白合」。

楊智伃表示，朱立倫剛結束訪美，黨務工作忙碌，根本沒有時間幫忙，並呼籲民眾黨面對爭議，要好好對外解釋、釐清帳目，向外界說明如何使用政黨補助款。

楊智伃也正告民進黨，不用在發生爭議時做出見獵心喜，國民黨也不會去問王定宇，要不要教柯文哲管理「房東、房客」關係；更不會叫民進黨立委林宜瑾教柯文哲怎麼處理助理費、不會叫民進黨主席賴清德幫柯文哲做復健，這些酸言酸語，面對爭議時大可不必。