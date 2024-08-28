大陸四川盆地連日高溫肆虐，大陸記者實測重慶中午地面溫度高達70℃。（摘自紅星新聞）

大陸四川盆地連日高溫肆虐，大陸記者實測重慶中午地面溫度高達70℃，重慶甚至可能突破史上首次8月下旬40℃以上高溫全勤；天氣酷熱之餘，讓當地不少商家也打出應景標語，打趣地說，「42℃的秋天，重慶遍地都是熟人」。

大陸南方高溫28至29日繼續減少，江南、華南等地高溫暫歇，但悶熱天氣持續。但而四川盆地一帶高溫持久，重慶或實現觀測史上首次8月下旬40℃以上高溫全勤。

綜合央視新聞、極目新聞等報導稱，四川盆地一帶的高溫將至少持續到9月上旬，高溫強度也是同期少見。像重慶，截至昨天已連續7天超過40℃，未來4天還可能連續出現40℃以上的酷熱天氣，或實現當地觀測史上首次8月下旬40℃以上高溫全勤。而且一天中高溫線上時長也能達到8至12小時，公眾請注意防暑降溫，謹防熱中暑。

此外，27日12時許，大陸記者在重慶戶外的地面放上一個溫度計，不一會兒溫度飆升至70℃以上，重慶多個商圈戶外廣告跑馬燈上這幾日也應景展示標語，「辛苦了，這麼熱還來重慶耍」、「42℃的秋天，重慶遍地都是熟人」。

面對如此高溫，不少重慶市民也將鬆弛感貫徹到底，在網上曬出自己在家曬食物的照片，並表示新鮮的瓜果只需兩天就可以曬乾裝罐。

不少大陸網友們也在評論區打趣「重慶的朋友們還吃火鍋嗎？」、「家裡水龍頭流出來的都是開水」。