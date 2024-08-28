41歲女星林依晨出道多年，演技精湛擁有不少代表作，在演藝圈形象優良鮮少傳出緋聞，被網友稱為「零負評女神」。近日她到大陸參加真人秀節目《心動的信號第7季》，在節目中高喊「我是成都人」，掀起熱議。尤其她9年前才在韓國頒獎典禮上，直言自己是台灣藝人，令不少網友覺得感慨。

林依晨當年演出熱門演偶像劇《我可能不會愛你》成功在韓國打開知名度，2015年拿下韓國電視劇大賞「亞洲明星大獎」，飛往韓國出席頒獎典禮。上台領獎時，林依晨驚喜切換中、韓、英三國發表感言，深厚語言功底獲得眾人掌聲。當時林依晨介紹自己，「作為台灣的藝人能得到這個獎非常開心，也很感謝」。

林依晨9年前在韓國頒獎典禮，自認是台灣藝人畫面被挖出。（圖/ 翻攝自YouTube）

如今，林依晨《心動的信號第7季》節目中，聽到其他嘉賓聊到哪裡人時，有人分享來自成都，她立刻舉手表示：「我是成都人」，且爺爺也是成都人，因為以前很常聽爺爺說，在聽到鄉音感到很親切。此話一出，對比昔日她的韓國頒獎發言，也掀起大批網友討論：「我記得林依晨明明之前面對這種兩岸問題的回答，算滿有智慧的欸，怎麼突然變成這樣」、「第一次知道她祖籍成都」、「原來是成都妹呀」。

林依晨（左）因為在節目中公開表示「我是成都人」惹議。（圖/ 翻攝自微博）

林依晨高喊是成都人後，受到兩岸網友討論，目前她的維基百科可以看到，有網友擅自更改補充：「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。