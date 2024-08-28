男子誤信投資詐騙，桃園平鎮警方聯手行員成功阻詐，保住男子300萬元。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區一名劉姓男子日前前往平鎮區環南路元大銀行要匯款300萬元，由於劉男臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

宋屋派出所所長鄒安晴表示，49歲劉姓男子自稱日前在網路上結識一名林姓投顧老師，佯稱其幸運抽中未上市的股票，需要立即支付交割款，否則無法獲得股票，劉男不疑有他，立即拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的300萬全數投入，但在臨櫃辦理時，面對行員的關懷提問隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說劉男的行列。

起初劉男仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙他投資發財，員警除了向劉男解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，並當場回撥詐騙男子電話，對方卻不敢接聽，這時劉男才了解自己是遇到詐騙，劉男也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。

平鎮警分局長徐坤隆今日特別前往元大銀行，公開表揚即時阻詐有功人員，除頒贈POLICE熊紀念品外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全；另同時也呼籲，民眾如遇疑似詐騙情形，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案；金融機構如遇民眾疑似有遭詐騙狀況，可積極主動通知警方到場協助，提升攔阻詐騙成功率。