為接軌國際，不少大學陸續將1學期18周改為16周，而台灣師範大學從111學年度開始實施學期16周制度，為鼓勵學生善用暑假時間，今年更擴大辦理暑期開課計畫，提供各系教師開課誘因，並調降最低開課人數到7人，學生修課不僅不收學分費，還優先安排暑期住宿等措施。

台師大首度擴大辦理暑期開課計畫，暑期上課時間自6月24日起至8月18日止，共分為2期，每期4周，總計開設65門課程，有1613人次修習。

台師大表示，暑期課程分成「跨領域、師培、通識、產業實習」等4大類，其中以跨領域及師培的課程占最大宗，跨領域包括輔系、雙主修課程，高達1036人次修習，占比超過6成，可見學子跨領域學習風氣高。

台師大教務長劉美慧提到，即便暑期課時僅4周，學習進度壓力必然比學期間大，但學生暑假專心修習1到2門課程，學習效果更好，這樣不只能順利修到學期間修不到的課程，減低衝堂的困擾。

劉美慧也說，學校今年第一次實施暑期課程，校方也提供教師較優渥、一堂1600元的講授鐘點，以鼓勵開課，為此今年順利開出65門課程，希望明年再接再厲，朝100門的目標邁進。

台師大通識教育中心主任鄭怡庭教授暑期開了2門課程，他指出，暑期選修他的通識課並順利拿到學分的學生，大多數是學習動機與意願強烈的學生。他也配合密集課程，調整期末報告繳交時間為課程結束後一個月，讓學生有更充裕的時間探究學習。結果發現，學生報告品質完全不輸學期間修課的學生。

台師大本次暑期修課人數最多的課程則是由理學院院長陳界山在數學系開設的「線性規畫」，有100多人修習。陳界山說，擔任行政工作，學期間比較忙，這門課已有3年未開成，正好可以利用暑假時間開課。

升大三的黃姓學生說，自己選修「線性規畫」與通識課共2門課，雖然原本想利用暑假考汽車駕照的規劃受影響，但透過暑期密集課程拿到學分，可以提早規劃未來，不排除3年半就能畢業。