桃園市政府連續13年蟬聯「機關綠色採購評核特優單位」，今日由環保局副局長顏己喨代表出席環境部「112年綠色採購及綠色消費推廣績優單位頒獎典禮」，桃園積極推動淨零轉型，依聯合國永續發展目標第12項指標「確保永續消費及生產模式」，由市府各局處及區公所以身作則落實綠色採購，鼓勵轄內企業共同推動綠色消費，確保永續消費及生產模式，成為桃園市推動綠色經濟的重要基礎。

桃園市去年機關綠色採購總金額達5.6億元，已連續4年評核分數取得滿分，且指定採購環保商品達成率也連續4年維持100％，取得最高評等。以去年桃園市政府推動綠色採購的成果推估，採購與使用環保商品（包含辦公室用紙、衛生用紙、3C產品、家電等），共減少二氧化碳排放206.95公噸，節省用電39萬度，節約用水1546噸，減少樹木砍伐66901棵，不僅能夠降低二氧化碳排放，對環境保護也有顯著貢獻及效益。

環保局表示，為促進企業付出更多心力生產環保產品，推動綠色採購並鼓勵優先購買環境友善的綠色產品，藉由經濟誘因促使企業主動採取更環保的生產和管理方式，創造綠色經濟發展及環境保護雙贏並邁向永續消費的目標。

桃園市推動淨零目標不遺餘力，藉由市府所屬各機關單位應優先採購具有環保標章的商品，進而帶動本市綠色經濟，同時結合企業與綠色服務業共同推廣淨零綠生活，讓市民響應綠色消費，共同提升環境品質，邁向永續發展的淨零城市。