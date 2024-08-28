113年HDC全國中等學校熱舞大賽，本屆匯集北、中、南區124支優秀隊伍、超過800名學生報名，45隊從各區預賽脫穎而出，要在31日下午於板橋大遠百登場，爭取最後冠軍榮耀。
28日高中體總舉辦今年熱舞大賽決賽記者會，由霹靂舞國手選拔賽青年組林泳岳等4位霹靂舞小將透過炫目的地板動作，為活動揭開序幕，年僅14歲的林泳岳曾在舞團跳排舞，因為是男子團隊需要有做特技，10歲開始接觸霹靂舞，就此愛上霹靂舞的自由奔放，並在霹靂舞國手選拔賽青年組以堅實的基本功與創新技巧，勇奪男子青年組第1名，並在法國NanTerious Break Kids 1vs1摘下冠軍，接下來要放眼青年奧運。
林泳岳也有看2024巴黎奧運霹靂舞賽事，用「神仙打架」形容奧運霹靂舞的精彩度，私下他很欣賞日本B-Boy「Issin」的爆發力，因為之前被身邊人說膚色看起來土土的，就給自己的B-Boy名取為土星的英文「Saturn」，期待跟著Issin的腳步，未來在Red Bull BC One舞出成績。
28日的記者會也邀請南區「MONSDA」、北區「十二不赦」及中區「水煮蛋2.0」等舞團聯合尬舞，展現個舞團的特色，提前宣告本屆HDC全國中等學校熱舞大賽會是激烈的對抗，贊助單位遠東百貨提供本賽總獎金30萬6千元，保健專家威德（WEIDER）贈與前6名隊伍營養食品和運動飲料，潮帽品牌NEW ERA則為冠軍隊成員戴上帥氣潮流帽款，創見資訊也將提供隨身碟作為精美禮品。
決賽於8月31日下午4點在新北板橋大遠百登場，屆時除了精彩的排舞賽，也有表演團體和評審的Showcase，無法到現場的觀眾，可以透過民視台灣台、YouTube名衍行銷運動頻道的轉播服務欣賞。
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