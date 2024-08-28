民進黨祕書長林右昌將於8月31日到9月12日代表身兼黨主席賴清德總統訪美，對於這次訪美是否因為賴清德出訪「目前無規劃」，所以由他先行；林右昌表示，總統出訪是處於國家高度，這次他的出訪是政黨外交行程。

林右昌今指出，台灣正處於國際局勢的變化之中，黨主席鼓勵黨政從政同志積極出國訪問，以強化黨公職的外交能力，包括先前的外交青年營等出訪團隊，回國後表現都相當出色。

林右昌此行美國，旨在進一步推動台灣與歐美國家之間更頻繁的互動與交流，強調如今是台灣走出去的最佳時機。此外，全代會後，啟動全國下鄉，營隊培訓的計畫，國內延伸到海外黨部與僑界加強，現在美國係密切各項互動，會做非常頻繁並持續朝正面方向發展，僑胞有很大的貢獻，未來更須他們的持續支持並發揮影響力。

他說，這次會拜會重要智庫閉門談話與深度交流。另外，會在GTI公開演講，主題是「2024台灣民主深化」，並拜訪FAPA總部、新創產業參訪，還有參加美西黨部黨慶活動，期待此次的行程，傳遞民主、自由、維護世界和平信念，台美緊密關係

林右昌說，此次出訪是以政黨外交為主，並非政府官方訪問。總統出訪由總統府負責，而他此行主要是代表黨部出訪，隨行的還包括社運部、國際部的成員以及秘書團隊。

他強調，出訪美國的主要任務之一是廣泛闡述民進黨的立場，無論是行政院或總統府的三個委員會，還是向僑界說明520之後的政治局勢與現狀。他希望通過此次訪問，傳遞更正確的訊息給在美的民進黨支持者，進一步鞏固台灣在國際社會中的形象與影響力。