威京集團主席沈慶京因京華城容積獎勵爭議，28日住家與辦公室都遭到檢調搜索，並於家中遭檢廉人員帶回。而沈慶京28日下午也透過威京集團發表個人聲明，內容直指時任市長郝龍斌、柯文哲時代，都有官員直接或間接向他索賄，但都被他拒絕才導致京華城案接連遭到報復。對此國民黨台北市議員、京華城案專案調查小組召集人游淑慧也隨即打臉，若真有官員索賄，為何這麼多年來都未提出檢舉？

沈慶京在聲明中表示，從年輕到現在從來沒有跟官員妥協或送過紅包。正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。並強調柯文哲也從來沒要過紅包，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，他立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。

沈慶京更直言，京華城為此向郝市府陳情，要求依法回復基準容積率為560％，郝市府悍然不更正，甚至有官員為了個人政治和金錢利益，前來索賄，我斷然拒絕。到了柯市府，京華城不斷向市長、市府、市議員陳情，過程中有位官員透過一位律師來索賄，他也拒絕，結果京華城再被接連報復。

對此游淑慧則隨即抨擊，表示沈慶京於偵訊中所發出的聲明，很明顯為事先所準備，代表沈對今日之偵訊已有準備。「要提醒當事人，仍在偵訊中，就急著發出聲明，這樣的行為是否有隔空串供之嫌？應注意司法偵察份際。」

游淑慧也質疑，沈慶京指控郝龍斌與柯文哲兩任市府，均有官員向他索賄一事，「讓人不解為何京華城及沈主席這麼多年來均不提出檢舉？」游淑慧強調，事實證明威京集團有管道與能力可以將陳情事項交由市長處理，就應該有管道可以向市長或議員告發索賄官員。

至於針對沈慶京指控市府刁難容積或允建樓地板面積一事，游淑慧也直言，京華城早就已針對「允建樓地板面積」一事提出行政訴訟，且早就經高等行政法院駁回，為何沈慶京卻對此省略？