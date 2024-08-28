翻攝爆料公社

前一陣子發生多起因為食物中毒事件，引起很多民眾的恐慌，尤其現在人都是外食居多，對於餐廳的衛生都會相當注意，而一名網友日前在台北車站內某知名的港式餐廳用餐，吃完飯坐在位子上休息，居然看到後台廚房有名男子，沒有戴口罩還嘴咬著檳榔，讓網友看到相當傻眼，跟店家反應後也沒後續處理，只好把手機拍下的影片PO在網路警告大家要多注意！

這名網友將手機拍下的影片，PO在網路《爆料公社》，根據影片中的內容來看，可以看到這名有點年紀的男子，站在後方廚房的料理桌，嘴巴不停的咬動，最後完全沒有遮掩，直接張開嘴巴吐出檳榔渣！讓網友感到相當反胃！沒想到的是跟店家反應卻沒立即處理，最後還不了了之。

而網友們看到這影片後，紛紛留言表示：「衛生局快來查」、「亂吐檳榔渣很恐怖」、「這…..噁！」、「這一看就知道是哪家了！」、「我居然吃過這家！」、「食安問題，需要重視」、「看到完全就沒食慾了」、「好誇張！」。