基隆港28日上午發生一起海巡艦艇與海軍沱江級艦艇突然靠近，海軍鳴笛示警，險些釀成港內衝撞事故的意外。基隆港務分公司表示，值班管制員有通知兩艘艦艇要注意雙方動向，最終由海軍軍艦先行出港。

一般來說，港內船隻出港需要依港口航務中心指示及國際避讓規定，28日上午8時許，一艘海軍沱江級旭江艦從基隆港西12碼頭出港，在出了牛稠港後，沿基隆港西岸往港嘴方向行駛。不料，此時一艘原本停泊於東16碼頭的海巡百噸級的巡防艇，也正準備出港。

旭江艦發現海巡艇離開了泊位，可能會切進航線，便立刻鳴笛示警，並減速待變。此時卻看到巡防艇不僅沒有減速，還加速前進，但方向則是避開了旭江艦的出港航道。

對此，台灣港務公司基隆分公司表示，旭江艦上午出港時，遇到海巡艦也正準備出港，當時值班的管制員透過VHF警告兩艘艦艇「請二船注意動向」。基隆港務分公司指出，由於棣屬海巡的巡防艇船體較小，有操縱靈活的特性，自己可以避讓其他航行中船隻，通常不需要排出港優先次序，上午最終海巡的巡防艇還是讓旭江艦先行出港。

據了解，上午這艘海巡巡防艇是棣屬於澳底海巡隊的船隻，澳底海巡隊表示，該艇在移出船席後即以VHF向基隆港信號台請示獲准出港。轉正船頭後，即在安全距離以目視及雷達發現沱江艦，並預備於右轉出泊位後即在航道區右邊避讓，等沱江艦過後再行出港，全程始終距沱江艦有200米以上安全距離。過程均依航務中心指示及國際避讓規定航行。