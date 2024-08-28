屋主陳義山開價1600萬，換算土地每坪約55萬，不計屋價，等同「賣地送屋」。（蕭嘉蕙攝）

台東市吉祥大樓位於精華商圈，第3樓層經法拍易主後，因屋況不佳，新屋主以「出借免租金」攬租，回饋租客代為修屋所費不貲，然而至今未果；近期轉而求售，主打「賣地送屋」，總價1600萬，房仲直言「就是廢墟，便宜也沒人要」。

吉祥大樓樓高5層，屋齡近50年，緊鄰公有市場、量販超市、百貨影城等，交通便利、生活機能佳，1樓商家林立，但2樓以上無人住用，其中3樓房屋因屋主積欠銀行債務，淪為法拍屋，由陳義山得標。

現任屋主陳義山表示，當年以投資心態買下，因屋況瑕疵多，便以「出借免租金」為誘因，盼借租客之手代為整修，達到雙贏。

他提到，出租期間陸續接獲有意者洽詢，一度與青年旅社業者達成協議，簽訂2年期租約；未料，裝修工程未完，對方就因病棄約。

「就是廢墟，根本無法住人」，不動產經紀人楊佩佩透露，該大樓早年因大火，內部燒得面目全非，就此繁華不再。

出租無望之下，陳義山轉而求售。他解釋，大樓周邊2筆縣有土地分別以每坪60萬及80萬標售，他開價1600萬，換算土地每坪約55萬，不計屋價，等同「賣地送屋」。

楊佩佩表示，大樓土地為持分，應以建坪比價。她指出，該區新建案每坪約30萬，該樓每坪10萬元乍看便宜，但每坪至少要加上10萬修繕費，「應該沒有人會去碰」。