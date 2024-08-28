台灣師範大學自2021年獲教育部評選為「大專校院學生雙語化學習計畫」第一期重點培育學校以來，積極穩健推動雙語教育計畫，近3年已有顯著成效，全校不僅跨單位合作，全方位營造雙語學習環境，112學年度開設的全英文教學EMI學習課程數量也達到886門，全校5成以上的學生修過課。

台師大在計畫獲得通過後，立即成立「雙語教育推動辦公室」，統籌全校雙語大學計畫策略與執行。而台師大雙語大學計畫由校長吳正己親自督導，定期召開推動委員會，評估執行成效並滾動式修正目標與策略。

吳正己強調，台師大不是要變成全英語大學，而是運用雙語大學計畫結合校發計畫強調的接軌國際，打造雙語甚至多語的學習環境，邁向國際化。

台師大表示，國際化的校園環境吸引更多外籍師生，目前校內外籍教師已達51人，境外生人數佔比12％，為校園帶來多元文化與多語言的學習氛圍。

台師大將雙語大學計畫定調為「從選擇中開創機會」，提供學生更多EMI課程的選擇，培養學生在專業領域的雙語能力，進而開創具備國際競爭力的機會。

台師大教務長劉美慧表示，台師大的EMI課程從計畫實施前的497門，到112學年度的886門，課程數增加了78％；全校超過5成的學生修習過EMI課程。

目前大學部所有學系皆已提供至少18學分的EMI課程架構，研究所階段提供將近7成的全英語學位學程，另有跨領域的全英語學分學程。台師大也在113學年度設立4個全英語大學學位學程，其中的全球研究全英語學士學位學程，已招收來自14個國家的35位外籍學生。

台師大也提到，學校領先全國首創英語學術素養中心，建置學習支持系統 ，並與美國德州大學奧斯汀分校與哥倫比亞大學合作，擴大雙語教育的國際影響力。