三得利（Suntory）集團旗下的蘇格蘭威士忌品牌歐肯（Auchentoshan ）來台以來業績2位數字成長，今年更以大幅成長3成，為此歐肯特別推出獨獻台灣的14年豐馥紫雪莉威士忌，並宣布邀請瘦子E.SO擔任代言人。昨日瘦子E.SO出席記者會，笑說女兒8月初才剛出生，因此非常開心接下歐肯代言，還說接下來要多努力工作，賺兩個女兒的奶粉錢。

成為「二寶爸」的瘦子E.SO坦承，結婚生子後更珍惜一個人獨處的「Me Time」時光，哄完小孩入睡後，會和老婆一起享受滷大腸、鹽酥雞搭配歐肯威士忌，享受美好時光，有時深夜創作，也會純飲威士忌讓自己放鬆一下，「威士忌已是我人生中不可缺少的一部分」。

瘦子E.SO的女兒8月初才剛出生，昨日他接下歐肯威士忌代言人，搶兩個女兒的奶粉錢。（陳俊吉攝）

台灣是全球第4大蘇格蘭威士忌市場，歐肯去年特別為台灣台灣市場量身打造「歐肯14年豐馥紫雪莉」單一麥芽蘇格蘭威士忌，以3種橡木桶型熟成，富有冬瓜黑糖、龍眼蜂蜜和蜜香紅茶的口感，深受台灣酒迷的喜愛，為此歐肯特別邀請瘦子E.SO擔任代言人，並將在9月26日舉辦音樂派對，只要購買「歐肯14年豐馥紫雪莉」就有機會獲贈門票，限量僅400名。

歐肯專為台灣市場量身打造「歐肯14年豐馥紫雪莉」單一麥芽蘇格蘭威士忌。（Auchentoshan提供）

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