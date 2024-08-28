民眾黨主席柯文哲被爆總統大選選舉補助款，被拿來用於購買在台北市的個人辦公室，引起綠營群起圍攻。國民黨立委王鴻薇表示，相信柯文哲可能不是故意觸法，而是因為經驗不足，這件事情解套並不難，最容易的方式，就是把這些補助款捐還給民眾黨，例如4300萬商辦還給民眾黨，讓他恢復作為民眾黨的黨產使用。

王鴻薇認為，利用選舉補助款購買私人辦公室，確實不符法律意旨，但是柯文哲並不是沒有轉圜餘地。事實上，選舉補助款的使用，在不同的選舉規範都不一樣，像是縣市首長、立委等，是給予候選人本人，而且並沒有規定款項用途；總統大選明確選舉補助款對象是政黨，也一樣沒有規定政黨該款項的用途。

王鴻薇指出，如果民眾黨就是要送給柯文哲難道不可以嗎？這當然沒問題，只是這就會涉及到贈與的問題。法規上給予的對象不同，才是綠營攻擊的道德盲點，所以民進黨前立委賴品妤可以拿補助款去買車子自用，民眾黨柯文哲卻不能買個人辦公室，這也是為什麼應質疑蔡英文如用總統選舉補助款成立「個人」基金會，應該也要用同樣標準被檢驗。

王鴻薇相信柯文哲很有可能不是故意觸法，而是因為經驗不足。這件事情解套並不難，最容易的方式，就是把這些補助款捐還給民眾黨，例如4300萬商辦還給民眾黨，讓他恢復作為民眾黨的黨產使用，柯文哲只要證明自己不是故意的，如此一來於法於理上，都還是留給自己一些空間。

王鴻薇表示，解鈴還須繫鈴人，選舉補助款終究是政黨與候選人的事情，相信柯文哲會做出最有智慧的決定。