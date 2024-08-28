埔里鎮農會28日舉行茭白筍評鑑，藍玄錦率評審團針對茭白筍色澤、長度、鮮度、外觀等進行評比。（楊靜茹攝）

南投縣埔里鎮盛產俗稱「美人腿」的茭白筍，產量3萬多公噸占全台第一，埔里鎮農會28日舉行茭白筍評鑑，共129名農民參賽。農會總幹事江林瑤說，今年茭白筍質量均優，颱風過後茭白筍售價漲2至3成，每公斤批發價80元至100多元，藉評鑑讓農友良性競爭，也推廣茭白筍。

埔里鎮農會為了行銷農特產舉行「2024尋找茭點女神」系列活動，28日在農會舉行茭白筍評鑑，邀台中區農業改良場埔里分場助理研究員、茭白筍專家藍玄錦率評審團，針對茭白筍色澤、長度、鮮度、外觀等進行評比，將在9月29日系列活動壓軸美人腿公主選拔賽時，公布茭白筍評鑑成績並頒獎。

藍玄錦表示，茭白筍筍肉的鮮度、色澤、飽滿度及形狀，都會影響茭白筍口感，今年度茭白筍的質量均優；由於埔里鎮水質好且水資源充沛，加上氣候適宜，一直是全台最著名的茭白筍產區，而且農民栽種的茭白筍的技術好，茭白筍品質優，所以要從好的茭白筍挑出更好、最好、特優，確實讓評審團相當傷腦筋。

埔里鎮水質好且水資源充沛，盛產俗稱「美人腿」的茭白筍，產量3萬多公噸占全台第一。（楊靜茹攝）

埔里鎮農會28日舉行茭白筍評鑑，農會人員進行評鑑的準備工作。（楊靜茹攝）

埔里鎮農會農會總幹事江林瑤說，茭白筍以前一年僅2收，現在透過燈照技術，一年能4收，茭白筍熱量低、富含膳食纖維，是營養健康又好吃的蔬菜，透過「2024尋找茭點女神」系列活動，舉行茭白筍評鑑及美人腿公主選拔，將埔里所生產優質茭白筍推廣至全台。

埔里鎮農會總幹事江林瑤說，今年茭白筍質量均優，藉評鑑讓農友良性競爭，也推廣茭白筍。（楊靜茹攝）

江林瑤指出，目前有50多人報名美人腿公主選拔，報名即將截止，歡迎活潑、自信、青春有活力的女性朋友快報名，今年第一名獎金30萬元、第二名獎金15萬元、第三名獎金5萬元，協助埔里行銷茭白筍、百香果等農產品，並推廣埔里農村風光。