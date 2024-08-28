今年桃園大溪韭菜花季自8月31日於大溪中庄景觀土丘揭開序幕，桃園市大溪地區是北部韭菜產區最大的種植專區，主要栽種於石門水庫及大漢溪沿岸，種植面積超過96公頃，預計於8月31日舉辦韭菜品質競賽，當日上午6時30分開放現場報名1500位名額，可免費獲得美食推廣卷、宣導品兌換卷及摸彩卷等。

桃園市農業局表示，桃園市大溪地區韭菜品質競賽，評分重點包含了株型、葉片、無抽苔、色澤、嫩度、無病蟲害、莖徑及長度、包裝技術等部分，評鑑結果於活動會場公布獲獎名單，勉勵農友持續精進生產品質，提供民眾更優良農產品。

農業局說，桃園大溪韭菜花約於每年9月盛開，市府今年持續輔導當地組織團體，透過整合在地資源，規畫許多有趣的體驗活動，大溪有豐富的古蹟、美景、美食及農特產，希望透過產業型活動規劃以及運用科技化的農業技術，讓大溪優美的環境及豐富的文化內涵可以傳承，讓更多人發掘，打造永續產業環境並發展地方特色。

農業局長陳冠義說，從8月31日起至9月30日，邀請民眾來大溪漫遊韭菜花田，此次活動大溪區農會共設置5個裝置藝術點，包含有可近距離拍照的互動造景及氛圍拍照區域等，歡迎大家一起來賞遊拍美照。除了欣賞花海美景，8月31日至9月1日大溪區農會於中庄景觀土丘舉辦農特產品展，結合青年農民、產銷班、家政班、大溪中庄休閒農業發展協會，販售韭菜相關產品及在地美食、食農體驗、舞蹈表演等，歡迎大家一起來嘗鮮、體驗。

另農業局也說，大溪中庄休閒農業發展協會9月7日至9月15日於七張福德宮周邊規劃一系列農事體驗小旅行、韭菜主題DIY、小農市集及每日限量韭揚蛋、韭菜蛋捲等活動，豐富有趣的活動等著大家來體驗，有興趣的民眾可至「大溪中庄休閒農業發展協會」臉書粉絲專頁搜尋更多資訊。