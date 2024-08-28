樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員陳詩媛（十元），今年4月認愛奧運金牌羽球選手王齊麟後，兩人不時公開放閃引起外界關注。不料之前因為高調談情而被酸民不斷攻擊，陳詩媛悄悄關閉社群帳號。時隔2週未更新動態的她，今(28日)終於曬出甜美近照。

陳詩媛28日突然更新社群，在IG分享3張美照，只見她身穿白色荷葉邊長袖上衣，下半身則搭配黑色短裙，大方秀出光滑香肩及白皙雙腿，充滿青春氣息；而她將右手自然抬起放在頭上，對著鏡頭露出甜美笑容，看起來心情有些輕鬆，且表情非常有自信。

不過，個性調皮的她也曬出搞笑崩壞照，將右手插在腰間，左手則輕輕貼在臉頰，原本已經擺好姿勢等待快門按下，沒想到突然有東西飛來停在臉上，她只好露出雙眼微微閉起，嘴角上揚的俏皮表情，展現可愛又不失自然的形象，她事後還配文寫下：「有蚊子！」畫面相當逗趣。而當然男友力爆棚的王齊麟，搶得留言頭香，也隨女朋友貼了一個蚊子圖案。

照片曝光後，立刻吸引許多粉絲留言回應，「很可愛（久違的貼文很開心〜」、「停在那我可以打」、「沒有崩照就不是十元了」、「蚊子都愛找女神的」、「終於看到妳發文了開葷」、「崩壞照特別可愛」、「久違的第三張再現了」、「總算是盼到你回來了」、「今天的攝影師是誰！把十元拍的這麼好看」。

事實上，陳詩媛與王齊麟公開認愛後，就不時在社群隔空放閃，自王齊麟順利奪金回台後，兩人相處更是甜蜜。不料，陳詩媛先前卻因進入桃機管制區接機、占用選手採訪時間等爭議，引來網友砲轟。雖然她事後發聲道歉，但仍不敵批評聲浪，悄悄將Threads帳號關閉。如今時隔2週，她終於更新社群，也讓喜愛她的粉絲感到放心。