當地居民偕同國民黨議員林金結與業者再度協商，業者也讓步承諾「不再做為垃圾場使用」。（反對蓋垃圾場自救協調會提供）

新北三峽介壽路二段183號後方擬興建垃圾貯存場，但爭議頻傳，先是遭住戶指控興建前沒開說明會、鄰近河川未做環評等爭議，後續又爆出違建鐵皮屋於農地、停放車輛等問題，27日當地居民偕同國民黨議員林金結與業者再度協商，業者也讓步承諾「不再做為垃圾場使用」，對此新北環保局證實，業者有詢問開發行為變更事宜，但尚未收到相關申請。

林金結提到，即便業者一意孤行興建垃圾場，最後要取得營業許可仍需當地民眾及民代同意，但事情發展至今民眾根本不可能同意，倘若違法營業也會吃上高額罰款，導致蓋好的垃圾場既不能營業、拆除又心有不甘，只能原地空轉，因此業者聽取建議，緊急踩煞車決議「垃圾場不蓋了」。

林金結補充，業者仍可向市府申請開發行為變更，看是要蓋倉庫、停車場等一切不汙染環境的行業都可以，若有需要也會適時給予協助，畢竟土地購買、變更、開發等都是業者依法申辦，惟營業項目遭民眾反彈，因此要做的不是「趕走業者」，而是「轉換行業」，達成業者與民眾雙贏的局面。

環保局提到，業者確實有來電詢問開發行為變更事宜，但目前尚未收到相關申請，依照程序，如果業者要改變開發行為，需要提出變更興辦事業計畫書的申請，再交由市府相關單位將從嚴審查，並要求業者需與當地民意進行溝通與充分說明。

另外民眾對於業者提交的興辦事業計畫書內容感到好奇，向環保局申請閱覽卻屢遭拒絕，被質疑是不是「水很深」，對此環保局澄清，本案興辦事業計畫書因涉及業者營業上秘密或經營事業有關之資訊，屬政府資訊公開法第18條規定應限制公開或不予提供者，經函詢業者表示興辦事業計畫書因涉及該公司相關營業秘密，故不同意公開。