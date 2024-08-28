南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，以甜美笑容及率真性格贏得大批粉絲，今天她首次下鄉，來到苗木之鄉彰化縣永靖鄉參觀成美文化園，還走訪鄉間，與樹齡逾200百年的茄苳樹合影，當地永北村長劉銘松興奮說，「台東有金城武樹，以後我們也可以有李多慧樹了，歡迎全國鄉親來打卡！」

李多慧在台擁有高人氣，掀起「李多慧旋風」，來台近2年的她，今天首次到鄉村旅行，當她變身新娘造型進入成美文化園婚宴會館時，驚艷四座。她隨後參訪成美文化園，園區內種植黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等百年珍稀樹種與四季主題花季，搭配禪風庭園，獨特的空靈美感與仙氣，令她驚呼不已。

李多慧與彰化縣永靖鄉永北村大發路上的茄苳樹合影，穿著附中制服的她坐在樹下，俏皮模仿台東金城武樹的場景。（成美文化園提供／孫英哲彰化傳真）

這次李多慧應邀下鄉拍攝影片，拜訪超過200年歷史的在地信仰中心永靖「永安宮」，並到四芳社區遊賞生態池，她沉浸在澳洲茶樹的芬芳中，直呼很療癒，有趣的是，李多慧還與永北村大發路上的茄苳樹合影，穿著附中制服的她坐在樹下，俏皮模仿台東金城武樹的場景。永北村長劉銘松表示，台東有金城武樹，以後他們這裡也可以有李多慧樹了，希望這裡能成為打卡新景點，為地方帶動更多觀光人潮。

李多慧（左二）與彰化縣永靖鄉永北村大發路上的茄苳樹合影。（成美文化園提供／孫英哲彰化傳真）

李多慧說，這次來到球隊老闆魏應充的家鄉永靖，看到景色嚇了一跳，因為這邊有非常多的自然景觀，也有一些文化面的東西，她玩得非常開心，平常都是住在大城市，第一次來到這種小城鎮，所到之處都受到民眾的歡迎，讓她很受寵若驚，未來有機會的話，一定會再來！