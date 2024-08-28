民眾黨主席柯文哲近日捲入弊案及買房爭議，一波未平一波又起。民進黨中常委陳茂松今中常會後受訪直呼，最近民進黨有一個很爽的事；柯文哲近期的事件讓民進黨支持者「輕鬆起來」、「很爽」，「一些台灣被騙的人，現在都醒了」。

陳茂松中常會後受訪被問到，黨主席賴清德今天在裡面說什麼？他說，沒有啦，「今天就是謝金河在談，談得很好啊」，因為這最近民進黨有一個很爽的事，木可公司讓支持者都輕鬆起來，最爽的就是這件事，不是股票漲多少，而是這件事，一些台灣被騙去的人都清醒了，民進黨的支持者都覺得滿滿欣慰

媒體追問，剛才有講到木可的事？他說，不是木可，柯P啦！謝金河在講股票市場、台灣經濟，不是股票漲多少的問題，民進黨支持者最近最爽的是，「柯P白賊」，台灣人都看懂，民進黨支持者最爽快的事。

立委中常委林俊憲會議前被問到，之前神的預言，「沒人敢接柯文哲的那個爛賬」，果然北市會計師沒有人接。林說，對，誰敢接柯文哲的案子？會計師接就要被柯告，而且所有的責任還要幫柯扛，不過他早就建議柯文哲了，「你可以去拜託朱立倫，羅淑蕾應該也可以，可以問問他們，要不要願不願意幫你看帳」。