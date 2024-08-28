巧遇李多慧騎車「超接地氣」畫面瘋傳 粉絲噴笑：這台灣人吧（網友ducktan_0423授權提供）

南韓啦啦隊女神李多慧，已經來台發展1年多了，十分融入台灣的文化，日前還順利完成在台灣騎車的夢想。近日，就有網友幸運在路上巧遇正在騎車的李多慧，可愛畫面立刻獲得大眾瘋傳。

27日一名網友「ducktan_0423」透過threads貼出這段幸福畫面，文中不忘標註李多慧的IG帳號詢問：「這個是誰？李多慧。」一字一句都藏不住喜悅。

可以從影片看見，李多慧頭戴粉紅色的安全帽，身上穿著台灣人騎車必備的涼感風衣，也因為戴安全帽的關係，頭髮也被吹成了油油的瀏海，完全沒有架子，開心地面對鏡頭比YA，就像在路上巧遇朋友一樣，可愛又親民。

就像騎車巧遇朋友一樣，李多慧可愛又親民。（圖／網友ducktan_0423授權提供）

短短的畫面曝光後，立刻吸引大眾瘋傳討論，紛紛笑說「好接地氣，好好笑太可愛了」、「捕獲騎機車的野生多慧，太羨慕了啦」、「聽說騎很快，在地89慧已上線，超可愛」、「台灣人無誤」。

原PO也在底下表示，他是在市民大道上面遇到，剛好路線都一樣，就沿路陪伴女神騎車了。但也有不少人擔心女神安危，「要戴口罩啦，不然會回吸廢氣」、「台灣交通不好，她還是少騎吧」、「真為他擔心，很怕他被台灣惡三寶擊落」、「真的⋯某個層面上還是希望他不要騎車，台灣交通環境太不友善了。」