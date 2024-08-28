以色列媒體週二（27）報導，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）擔心伊朗因哈瑪斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）上月在德黑蘭被暗殺而進行報復，近日要求加強他兒子在美國的安全保護，而他的人身安全工作每年耗資2173萬元。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）28日報導，現年33歲的雅伊爾・尼坦雅胡（Yair Netanyahu）自2023年4月以來，一直住在美國佛羅里達州邁阿密，並由以色列國內安全局辛貝特（Shin Bet）提供保護。根據以色列新聞網站《Walla》的報導，他安全費用每年約為250萬謝克爾（約合新台幣2173萬元）。

尼坦雅胡最近會要求加強對雅伊爾・尼坦雅胡的安全保護，是出於擔心伊朗及伊朗代理人，可能會因哈尼亞的暗殺事件，而對以色列人物及海外資產進行報復。

《Walla》援引尼坦雅胡身邊的匿名消息人士稱，總理辦公室主任謝利（Yossi Shelley）最近向辛貝特提出，要求雅伊爾・尼坦雅胡安全級別進行審查。消息人士補充說，諮詢委員會已要求提供情報資料，以證明加強安全保護的必要性。

哈尼亞於7月31日在德黑蘭遭到暗殺，這項行動被認為是特拉維夫策劃的，雖然以色列尚未正式承認，但伊朗高層官員已誓言進行報復。