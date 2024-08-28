張本渝10年後重回大愛劇場，在全新戲劇《假日到山裏來看你》飾演護理系的「羅淑芬」老師，帶著一群學生開設假日部落教室，陪伴居民與孩子。劇中是原住民媳婦，真實人生也有二分之一的臺東阿美族原住民血統，她相當樂意接演原民部落相關題材。她不只劇中飾演老師，生活中也是一位瑜珈老師，有感而發的說：「老師不是上台就能講，在備課就要準備很多資料，平常在專業上也要持續進修」。張本渝說還好她拍過《大醫院小醫師》，已經認識了一些基本的醫療常識，而且也有去學「功能醫學」，可以說是「略懂略懂」。

曾以電影《賽德克‧巴萊》榮獲金馬獎最佳男配角的徐詣帆，首度接拍大愛劇，飾演張本渝的先生，他表示劇中角色很貼近真實生活，劇本是量身訂做，他笑說沒有特別為戲做什麼準備「就是曬黑而已」。他認為樂觀、樂天本來就是原住民的天性，也不用有太多的揣摩，就是做自己。徐詣帆曾在太太生第一胎時進產房陪伴，看著就覺得辛苦。「我就想說不好好對她，會遭到天打雷劈。」家中有三個孩子，太太平常上班朝九晚五，演員工作相對時間彈性，他會幫忙打理家務。

徐詣帆（左起）、陳少卉、張本渝出席開鏡儀式。（大愛提供）

陳妤（左）很開心能夠飾演原住民角色，右為陳沛冪。（大愛提供）

曾以電視劇《植劇場－戀愛沙塵暴》獲金鐘獎最佳新人的陳妤，飾演護理科系的原住民學生，開拍前特別上網看醫學相關影片，補足角色的背景知識。首次接拍原住民角色，陳妤非常興奮的說：「很多人看到我都會問說，你是混血兒還是原住民，就會覺得說，有這種硬體設備，就是要演演看這種角色，終於接到時就覺得很開心。」因為原型人物是「都市原住民」，對劇中角色「身分認同」的問題很有感，她說很幸運的是，臺灣有很開放談論性別的環境，幫助她在找尋身分認同上比較自在。

大愛劇《假日到山裏來看你》開鏡，林巧媛（左起）、林孫煜豪、張本渝、林亭莉、李夢苡開心合影。（大愛提供）

全新大愛劇《假日到山裏來看你》已開拍，是一齣講述師生走進大山，利用週末到部落陪伴孩子的真實故事，演員陣容包含張本渝、徐詣帆、陳妤、張家慧、林孫煜豪、宸頤、徐愷伶、李夢苡樺、林亭莉、林巧媛、陳沛冪等。