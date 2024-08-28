因應全球最低稅負制(GMT)，財政部今日公布，營利事業基本稅額(AMT)的徵收率提高到15％的條件，為符合GMT門檻的跨國企業，跨國企業如果前4個財務會計年度中有2個年度合併財務報表全年度營收超過7.5億歐元，自114年度起AMT徵收率為15％；非前所屬的AMT公司，則維持現行的12％。

財政部表示對今日正式預告，預告期間是60日，並送行政院核定。

根據財政部估算，兩階段測試跨國企業集團，一是該跨國企業是否符合GMT、且在我國有效稅率低於15％，才適用這次基本稅額提高到15％，114年開始適用，前4年度合併報表的情況，為110年到113年的財報情形，目前113年度財報尚未出爐、112年度只有部分的財報，所以能掌握資料限。

目前可以看到的較完整資料是110年度財報，依既有資料估算，母公司在境內的跨國企業，營利事業成員低於15％有22家；母公司在國外，但是國內的營利事業少於15％有14家，因此影響家數大約是36家。

至於後續是否調整內容接軌國際GMT，財政部表示，持續關注已經實施國家，再決定導入國際標準的GMT。