台灣將在年底前進入碳有價時代，現卻傳出不動產業者稱徵收碳費後可能推升房價5％至15％，環境部長彭啟明28日直言「這是很不道德的事情」，營建業不是碳費徵收對象，且環境部與內政部估算，碳費對房價影響不到1％。

彭啓明強調，營建業非碳費徵收對象，而且業者沒有開始碳盤查，不會收碳費，即便鋼鐵業、水泥業都會被收碳費，但實際估算，碳費對房價影響不到1％，部分人士謠傳未來房價將因為徵收碳費，上漲5到15％，不可能會發生，「這是很不道德的事情」，藉此欲使台灣出現綠色通膨，也是不對的。

環境部氣候變遷署補充，碳費徵收對象不包含營造業及不動產業，從房價結構來看，碳費可能影響的是營造成本，僅占房價15％至35％％，主要受碳費徵收影響的營造原物料包含鋼鐵製品、金屬結構、建築組件、水泥及其製品等，約占營造成本的31％，再計算鋼鐵及水泥相關製品的碳排放量後，評估碳費對房價的影響不到1％。

氣候變遷署表示，碳費費率審議會在訂定碳費費率時，會綜合考量國際碳定價實施情形、我國產業競爭力及衝擊等相關影響，第4次碳費費率審議會已針對不同碳費費率進行模擬評估，分析結果顯示，在每噸100元到1000元的費率情境下，對國內生產毛額（GDP）影響為0.02至 0.18個百分點，對消費者物價指數（CPI）影響則是0.01至0.12個百分點，也可得知徵收碳費對整體經濟及物價影響都不明顯。

環境部強調，國內不動產業者不應在沒有科學證據的背景下，藉由碳費徵收的議題哄抬房價，民眾如果有發現明顯惡意炒作的相關情事，也請撥打減碳專線(02)2322-2050或以電子信箱[email protected]告知環境部，屆時將轉交給相關單位查處。