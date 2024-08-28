美國經濟表現穩定正向，僅就業數據暫放緩，製造業和服務業降溫，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映指出，聯準會可望在9月份啟動降息循環，美國經濟未見衰退，預防性降息有助公用事業類股評價上調；此外，全球科技業動能與氣候變化劇烈，驅動電力需求爆發性成長，林志映認為，電力需求大幅成長趨勢，挹注公用事業營收、獲利，及投資吸引力進一步提升。

包括歐洲、英國、加拿大等地主要央行已啟動預防性降息，林志映分析，市場預期9月份聯準會可望啟動降息1至2碼，全年降息幅度可達3至4碼，各國進入降息循環後，有利防禦類股評價及獲利成長率上調，強化投資吸引力。

林志映說明，美國降息預期，提早反應在美債殖利率、公用事業獲利及投資評價變化，10年期美債殖利率由去年底的4.33％，7月底降至4.03％，最新殖利率更降至3.8％；同期也見公用事業股獲利上調比例提升，帶動未來12個月評價較去年底上升至17.18倍。

林志映表示，過去升息循環過程中，運用財務高槓桿的公用事業，面臨利息、成本負擔上揚情形，對獲利造成影響，但在迎接降息循環，公用事業個股可望強化獲利與現金股息配發能力，強化投資價值，股價後市持穩上揚可期。

隨人工智慧應用及全球資料中心建設興起，高盛估計，至2030年整體電力需求成長約2.4％，其中，資料中心的電力需求將較2022年增加160％，2030年資料中心占美國總耗電比達8％；林志映強調，資料中心用電量帶動美國未來5年的電力需求可望上調2％～6％。

全球用電需求也見同步揚升，催化因素如：AI科技產業需求，還包括經濟回溫、及地球暖化等，根據國際能源總署（IEA）數據顯示，全球電力需求年均成長率更可望由2023年的2.5％，提高至今年的4％。林志映指出，電力需求飆升，帶動電價及公用事業獲利展望轉佳，相關企業在發電效率提升下，利潤表現優於預期。

現階段投資公用事業與基礎建設標的，重視產業獲利提升能力，林志映建議，留意三大布局方向：一是AI應用及資料中心建設，助攻DC電力產業；二是天然氣及電力價格改善，整合電廠及管線業者受惠；三是經濟復甦，全球運量提升，交通基建設成長動能持續回溫。

提醒還可以留意美國選情的變化，林志映指出，美國民主黨較共和黨對清潔能源政策採開放態度，留意政治不確定性對再生能源產業前景影響，但對公用事業與再生能源長期趨勢正向，金融市場若遇震盪期，公用事業也發揮投資組合防禦價值，宜納入長期資產配置部位。