第一財經報導，在這條長達1分鐘的廣告中，賀錦麗提到她的個人經歷時說，她從小在出租屋長大，她的母親為了買房，存了10多年錢才存夠首付。

除了增加新房建設外，哈裡斯還在廣告中提到，新的投資計畫將向首次購房者提供高達25,000美元的援助。

在上周接受民主黨總統提名時，賀錦麗承諾要「結束美國住房短缺」，並強調她的競選團隊將於本月發布計畫的相關細節。賀錦麗表示，該計畫將通過幫助更多家庭獲得住房和鼓勵發展「入門級住房」來降低民眾住房成本。

根據賀錦麗團隊提供的細節，該計畫將為建造首次購房者住房的建築商提供稅收減免，並擴大對建造出租住房的公司的現有激勵措施。此外，由於地方政府的土地分區部門的政策限制了住房供應，賀錦麗還計畫提供額外資金，以鼓勵地方政府加快新房建設的審批工作。

賀錦麗競選團隊搖擺州運營主管坎尼納（Dan Kanninen）表示「副總統賀錦麗明白我們需要採取更多措施來解決住房危機，這就是為什麼她制定了一個計畫來結束住房短缺，並決心打擊企業房東和華爾街銀行抬高租金和住房成本的行為。」

除了計畫在多個搖擺州播放這條廣告外，賀錦麗的競選團隊還計畫在賓夕法尼亞州的哈里斯堡、費城和匹茲堡，以及亞利桑那州的費尼克斯和圖森等城市舉辦與住房負擔能力相關的競選活動。除了喬治亞州的薩凡納，賀錦麗還將在內華達州的拉斯維加斯和里諾市，以及北卡羅萊納州的阿什維爾和夏洛特舉辦類似的活動。

無黨派監督組織—負責任聯邦預算委員會（CRFB）估計，這項計畫將在10年內耗費2,000億美元，而如果相關政策永久化，花費將更高。

總部位於伊利諾州Mount Prospect的Wingspan Development Group開發副總裁科爾曼（Christopher Coleman）在一份聲明中表示「更穩定的財政和貨幣政策」是比賀錦麗所提出的「政府替你交首付」更好的解決方案。

美國房地產公司Redfin首席經濟學家費爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示，建造300萬套新住房是一個「雄心勃勃的目標」。達到這一數字可能有助於降低租金，因為租房家庭搬入新房後，將減輕租賃市場的壓力。然而，費爾韋瑟表示，她不確定這是否會降低房價，因為首付援助計畫可能會增加購房申請的數量，從而推高住房需求。

同樣提到解決美國住房問題的還有共和黨總統候選人、美國前總統川普。

報導稱，川普上月在威斯康辛州的一次演講中建議，阻止非法移民進入美國將減少住房需求並降低房價。

川普當時在演講中說「我還將通過阻止非法移民入境，迅速降低住房成本以遏制通貨膨脹。」

川普競選團隊建議通過「公平競爭」特許建設最多10個新城市，並開放更多聯邦土地用於新房建設。支持川普議程的經濟學家表示，儘管川普在擔任總統期間赤字不斷攀升，但如果他再次擔任總統，他將控制聯邦支出，並降低利率。

川普競選團隊表示，反對賀錦麗提出的在郊區和城市建造公寓的計畫。

此前，2019年，川普在任期內簽署了一項行政命令，成立「白宮清除經濟適用住房開發障礙委員會」，該委員會的重點是消除建設經濟適用房的障礙。川普表示，如果再次當選，他將繼續放寬相關政策上的管制。

川普在最近的一次競選活動中表示，他的住房政策重點是總體上降低利率和通貨膨脹，並向首次購房者提供稅收優惠。川普稱，他將終止向非法移民提供住房福利，並將這筆資金用於為無家可歸的退伍軍人，提供他們住房。