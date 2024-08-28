近期有網友在PTT上討論到彰化房市，不少網友提到北彰化一帶離台中近，生活機能也相對好，房價漲得很快，其中彰化火車站附近的大埔商圈是彰化市最熱門的商圈之一，房市專家分析，彰化購屋多是居住剛需，其中首購族偏好中古屋，而壯年的換屋族則會考慮透天，且區域內因有大型醫院，許多醫護人員也選擇大埔居住，他們經濟實力相對強勁，換屋的時間則比一般人快上許多。

彰化縣擁有百萬人口，在全台排名第七，僅次六都，近年房市逐漸增溫，尤以彰化縣中的彰化市大埔商圈為炙手可熱的區域之一，大埔商圈以住宅區為主，生活機能成熟，興建中的中友百貨也在這裡、更有完整學區，以及彰基、秀傳等多家醫療機構，讓這區的購屋人口內有一大部分是在這裡任職的醫護人員。信義房屋彰化大埔店經理陳明遠分析商圈的房市交易狀況，歸納約有7成的買方是用作自住，主要的購屋族群分為兩類：首購與換屋。

陳明遠分析，首購族考量的是使用空間與單價，若是小家庭，會以屋齡20年左右，三房的電梯大樓中古屋為主，單價約落在25-30萬，而若是單身或是頂客族的客群，則會拉高單坪預算到40萬以上的新成屋或預售屋，陳明遠表示，近年來因應現代人小家庭或單身風氣需求，建商多蓋2房或2+1房，也讓需求空間相較不多的民眾可以將預算稍微拉高，購買屋齡較低的小宅。

而換屋族的部分，許多民眾在換屋是因為使用空間需求增加，則可能考慮建坪50坪以上的透天物件，這類物件若屋齡30年以下，總價在2000萬內有機會入手，而偏好透天物件的民眾多是40歲以上的中壯年，歸納與傳統上「有土斯有財」的觀念有關。另外，陳明遠也發現一個現象，醫護人員由於經濟實力相對穩定，換屋的時間較一般民眾來的短，可能2-3年就會興起換屋的念頭。

整體而言，彰化市離台中市近，不但有多條連通道路，近年來也陸續推動鐵路高架化及台中捷運綠線延伸段等相關建設，強化與大台中地區的連結性；在內需設施方面，多個大型商業設施包含中友百貨、機28商場都在規劃興建中，也將在將來豐富彰化人的生活娛樂需求，逐漸強化彰化房市的居住優勢。