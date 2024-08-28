星期二，以色列突擊部隊在加薩南部的地下隧道裡，找到52歲的男性人質卡迪(Qaid Farhan al-Qadi)，成為在去年11月首次換俘之後，第8位救出的人質。一位以色列前官員在探視以後，透露了不少的細節，讓人們更擔心其他人質的下落。

以色列時報(Times of Israel)報導，以色列阿拉特市(Rahat)前市長馬迪赫姆(Ata Abu Madighem) 在會見獲救人質後，於第12 頻道新聞節目中轉述了不少人質的遭遇：「他說，他有很多可怕的回憶，更有許多心碎的經歷。比如一位陪伴他

這位前市長還表示，雖然不能透露太多，但卡迪告訴他，綁架者並沒有給予他作為穆斯林的任何特殊待遇。 「他們在各方面都把他當作猶太人對待，吃的很差，平時待遇也很差，又因為多在隧道轉移來去，他幾乎看不見陽光。」

52 歲的卡迪，來自南部城市拉哈特附近的貝都因社區，他本身也是貝都因人，信仰伊斯蘭教。他在距離加薩邊境約5 公里的一家包裝工廠擔任警衛，10月7日當天，恐怖份子攻擊工廠，殺害了不少員工，悻存的被抓捕。

當以色列海軍最精銳的第13突擊隊(Shayetet 13)，在加薩南部的一個隧道中發現卡迪時，他是獨自一人在房間裡，沒有綁架者或其他人質。卡迪成為第8位生還的人質，也是第一位在地下被發現的人質。

據希伯來媒體報道，卡迪告訴其他人，當軍隊逼近時，看守人逃跑了，但他不敢移動，因為擔心附近可能有誘殺裝置(詭雷)，所以他是等著腳步聲接近，他說：「當我聽到門外有希伯來語時，我簡直不敢相信。」

報道還提到，在被扣押的 326 天裡，只有麵包可以吃，體重不斷下降。

以色列國防軍拍攝的地下隧道一景。.(圖/IDF)

他獲救的消息震驚了卡迪一家，包括他的兩名妻子和 11 個孩子、兄弟和其他親戚都趕往醫院前去探望。醫院後來表示，卡迪似乎健康狀況良好，但還需要額外檢查。

特種部隊是怎麼救出的?現在消息有些紛亂。早先的說法是相當複雜的行動，現在則承認，那並不是預先計劃的專門行動，但也並不是像一些報道所描述的那樣，只是「被特種部隊偶然發現。」

以色列官員認為，哈瑪斯可能與一些人質失去了聯繫，該恐怖組織是將許多人質分配給不同的小組織去把守，這些小組織大多藏於民宅當中，而在以色列軍事打擊下，看守人質的成員與哈瑪斯中級指揮鏈失去連絡的方式。以色列國防軍認為卡迪曾多次被轉移，多數時候應該不在這條隧道內。

軍方官員已明確表示，要找回剩下的人質，包括以色列國防軍確認死亡的 34 名人質遺體，可能需要與哈瑪斯恐怖組織達成交換協議。

卡迪的營救行動結束後，大約還有104名人質尚未獲釋，其中包括以色列國防軍確認己夠死亡的34人，雖然死了，遺體也要運回來。